Penny plus je podržao izgradnju fudbalskog kampa u Butmiru te gradnju i rekonstrukciju stadiona Grbavica.

"Izuzetno nam je drago da smo i ove godine nastavili saradnju sa naša dva najbolja fudbalska kluba Sarajevo i Željezničar. Uvijek rado dajemo podršku razvoju sporta jer kao firma nastojimo pronaći prave vrijednosti i podržati pozitivne događaje koji se dešavaju u BiH, a izgradnja fudbalskog kampa za mlade nogometeše u Butmiru te gradnja i rekonstrukcija stadiona Grbavica su priče koje zaslužuju podršku. Mlađe generacije i njihov razvoj su nam uvijek bili bitni, jer ti mladi ljudi jesu naša budućnost. Penny plus kao domaća firma će i dalje nastaviti da djeluje kao društveno odgovorna kompanija koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, trgovine i investicija, tako i u oblasti življenja", izjavio je Almedin Kadrić, direktor Penny plus d.o.o Sarajevo."Zahvalni smo kompaniji Penny Plus na podršci. Zaista, drago nam je što je Penny prepoznao važnosti projekta Fudbalskog kluba Sarajevo i planove kluba za budući period, kako bi prije svega, mladim fudbalerima omogućili kvalitetne uslove za rad, kao i našem prvom timu ", kazao je Alen Hujić, ispred Fudbalskog kluba Sarajevo.Saradnja kompanije Penny plus i Fudbalskog kluba Željezničar ove godine se proširuje, a iz Penny plus ističu da su s posebnim zadovoljstvom dali podršku izgradnji istočne tribine kupovinom tri desetogodišnje ulaznice. "Podsjećamo da je istočna tribina u završnoj fazi izgradnje, a do danas je realizovana kupovina 585 desetogodišnjih ulaznica", kazao je Mirsad Šiljak ispred FK Željezničar.