Kompanija Kolektiv – Posao.ba organizuje najveću regionalnu Leadership and Talent Conference DRIVE 2017 9. novembra u kongresnom centru Hotela Terme, u Sarajevu. U proteklih sedam godina organizatori su uspjeli na jednom mjestu okupiti preko 2000 lokalnih i regionalnih stručnjaka, te preko 80 vodećih svjetskih govornika.Da li ste već rezervisali svoje mjesto na DRIVE konferenciji? Ako niste, učinite to sada na portalu Konferencije Jesus Vega je bio direktor u Zari-Inditex, najvećoj i najbrže rastućoj svjetskoj tekstilnoj maloprodajnoj grupaciji. Tu je uspješno vodio ekspanziju deset različitih modnih brendova, kao što su Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka i Stradivarius između ostalih. Andre de Wit je osnovao i vodi Leadership Academy u Amsterdamu, a prije toga je bio Vice President of Learning and Capability Building u Carlsbergu, trećoj najvećoj kompaniji za proizvodnju piva u svijetu. Dragana Mujanović je menadžerica sa gotovo deceniju radnog iskustva na vodećim pozicijama u dm-u. Posljednje tri godine zaposlena je na poziciji menadžera Razvoja ljudskih resursa. Bojana Vasiljević je Senior HR menadžer za zapadni Balkan, Mađarsku i SEE Franchise u Marbo-u, kompaniji PepsiCo grupacije, i odgovorna je za implemetaciju HR strategija za tržište Zapadnog Balkana.Svjetski i regionalni stručnjaci će dati odgovore na pitanja kao što su:- Kako učiniti kompaniju privlačnom?- Kako postići maksimalnu produktivnosti zaposlenih?- Kako menadžeri treba da reaguju na promjene u poslovnom okruženju?- Kako da lideri prepoznaju nove mogućnosti?Medijski pokrovitelji DRIVE 2017 su Antena Sarajevo, Radio MIX, Klix.ba. Business medijski pokrovitelj konferencije je Akta.ba.Cjelokupni program i dodatne informacije potražite na zvaničnom portalu Konferencije