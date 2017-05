Osma međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum 2017 (SBF) počela je danas u Sarajevu pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Direktor BBI banke Amer Bukvić poželio je dobrodošlicu prisutnima ističući da je SBF prepoznat kao jedan od najvažniji poslovnih foruma. On je pozdravio prisustvo svih onih koji su iz zemalja širom svijeta danas došli u Sarajevo.



Kako kaže, u ovom forumu je uspostavljeno istinsko javno-privatno partnerstvo, dodajući da je povjerenje srž svega. On je istakao da države trebaju sarađivati pa tako i naš region koji može privući investicije.



Dodao je da se naše razlike trebaju posmatrati kao prilike, a ne kao prijetnje.



Istakao je da je zapad samo polovina teme, jer važni partneri dolaze i s istoka. Zaključio je da je dirnut susretom u Sarajevu s obzirom na to da je ove godine akreditovano hiljadu učesnika i novinara iz zemalja širom svijeta.



Direktor Islamic Development Bank Group iz Saudijske Arabije Bandar M. H. Hajjar kazao je da mora priznati zasluge Predsjedništva BiH za visok nivo organizacije. On je dodao da je inspirisan ovim forumom i prisustvom investitora.



Istakao je da nema bolje prilike za pokazati kako je važno ulagati u ovaj region koji može mnogo dobiti od direktnih investicija.



On je rekao da direktne strane investicije omogućavaju zapošljavanje te da ovo nije samo primjeri koji pokazuje akreditovanost hiljada važnih ljudi.



Kako kaže, u nekoliko gradova već su realizovani projekti, a uspješan primjer je kupovina Hepoka u čemu je posredovala BBI banka. Zaključio je da je važno investirati u ovaj region kako bi se pomoglo porodicama koje žive ovdje. Dodao je da uz to direktne investicije donose korist i investitorima.