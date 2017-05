Otvoren 13. tešanjski sajam privrede: Vlastima poslane poruke da je uspjeh poslovanja u zajedništvu

Foto: Klix.ba

U organizaciji Biznis centra Jelah - Tešanj danas je u Kreševu otvoren 13. sajam privrede Tešanj 2017 koji je okupio više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije.

Današnjem svečanom otvorenju sajma prisustvovale su zvanice s državnog i federalnog nivoa, kao i ambasadorica Njemačke u BiH Christiane Hohmann, s obzirom na to da je Njemačka zemlja partner ovogodišnjeg sajma.



Predsjednik Biznis centra Edin Jabandžić na otvorenju sajma je istakao kako je osim Njemačke partner sajma i Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine te dodao da privrednici znaju da partnerstvo i sinergija donose uspjeh.



"Naši privrednici imaju dugogodišnju saradnju s firmama iz Njemačke i partnerstvo na ovom sajmu nam je podstrek da jačamo veze i radimo. Članovi udruženja privrednika odavno su dali veliki doprinos da Tešanj postane lokacija s povoljnim poslovnim okruženjem, ne samo za domaće, već i strane investitore", kazao je Jabandžić.



On je dodao da u Tešnju vlada dobar poslovni ambijent te da je cilj mladima poslati poruku da je moguće na ovom području priređivati.



"Nije jednostavno, ali je moguće. Poslovne ugovore stvaramo svakodnevno, a cilj ovog sajma je da širimo pozitivnu priču o BiH", dodao je Jabandžić.



Danas su u Tešnju svoje poslovanje predstavile firme koje su lideri u poslovanju u svojim branšama.



"Očekujemo brže rješavanje naših predmeta i da nas državne institucije gledaju kao partnera u razvoju privrede", zaključio je Jabandžić.



Načelnik Tešnja Suad Huskić je kazao kako je ovaj sajam podsticaj da više rade i da se skrene pažnja na privrednike.



"Svako društvo, država i lokalna zajednica pred sobom imaju izazove. Mi u BiH pričamo o teškim temama, a sve nas je manje. Ljudi odlaze, mladi i cijele porodice vrijednih i sposobnih odlaze i traže više nade, povjerenja, uslove rada, sigurnost, a manje svađe i priče o sukobima", izjavio je Huskić.



Dodao je da je mlade potrebno zaustaviti javnim i privatnim investicijama, kvalitetnim školstvom, zdravstvom i jedinstvom svih.



Predsjednik privredne komore FBiH Marko Šantić i premijer ZDK Miralem Galijašević su kazali kako je današnji sajam pozitivan primjer uspjeha te su se zahvalili privrednicima na pozitivnom ambijentu.



Ambasadorica Njemačke u BiH Christiane Hohmann je izjavila da joj je drago što je njen prvi dolazak u Tešanj obilježio sajam privrede.



"Tešanj je pokazao kako izvrsnim poslovanjem mogu izvući veliki profit od partnerstva. Njemačka nema želju da se predstavi u Tešnju u privrednom smislu, već u cijeloj raznolikosti", izjavila je Hohmann te dodala:



"Tešanj ima model koji može služiti za cijelu zemlju. Ovdje se više općina ujedinilo i odlučilo da sarađuje. Smatram da ovaj uspjeh zaslužuje mnogo više pažnje u BiH. Potrebno je staviti fokus na zajedništvo i ovaj uzorni suživot i saradnju izdići prijatno iznad beskompromisnih rasprava".



Hohmann je istakla kako je potrebno da s privrednicima sarađuje vlast te da im olakša poslovanje.



Prisutnima se na sajmu obratio i premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić koji je izjavio da svjedoči optimizmu koji treba da se prenese i na druge krajeve BiH.



"Tešanj je primjer da sami sebi svojim rukama možete stvoriti budućnost. Rad vlade Federacije BiH za ekonomske prilike je bitan. Mi smo počeli u tehničkom smislu provoditi tačku po tačku vrijedno i neumoljivo i nije da nismo očekivali probleme. Reforme izazivaju otpor, ali nama su reforme potrebne. Ukoliko pitate prosječnog građanina šta treba u BiH, svi će reći da je to zaposlenost i socijalna sigurnost. Ako je to tako, treba riješiti ono to građani percipiraju kao problem i naš program rješava te probleme", izjavio je Novalić.



Na kraju je dodao kako rade na smirivanju socijalne situacije.



Doris Pack, dugogodišnja zastupnica u Evropskom parlamentu i predsjednica Odbora Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu, političarima je poslala jasnu poruku da sredstva iz EU i MMF-a usmjere i na općine koje imaju velike potencijale.



Sajam su presijecanjem svečane vrpce otvorili Jabandžić, Hohmann i Zvizdić koji su potom obišli izlagače. U sklopu sajma u Tešnju bit će održane brojne panel diskusije i sastanci te skupština privrednika Biznis centra Jelah-Tešanj.