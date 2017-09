Promo / Otvara se novi salon modernog Jaguara i Land Rovera u Sarajevu

Novi salon Jaguara i Land Rovera biće otvoren u Sarajevu, čime čuvena britanska kompanija "Jaguar Land Rover" dolazi na tržište Bosne i Hercegovine.

Novi salon Jaguara i Land Rovera biće otvoren u Sarajevu, čime čuvena britanska kompanija "Jaguar Land Rover" dolazi na tržište Bosne i Hercegovine.

Uvoznik i distributer je kompanija Auto centar Betanija d.o.o., a moderan autosalon je napravljen po najnovijim standardima koje utjelovljuju i odražavaju duh i kvalitet luksuznih Jaguar i Land Rovera automobila.



Povodom otvaranja, a unutar "Above and Beyond" turneje, u salon stiže bogat vozni park, kako bi se klijentima i predstavnicima medija približilo iskustvo vožnje novih Jaguar i Land Rover automobila koji uključuje sljedeće modele: Jaguar XE 20d R-Sport, Jaguar XE 20d Portfolio AWD, Jaguar F-Pace 3.0D AWD S AK, Jaguar XF 35t AWD, Jaguar F-Type Coupé 400 Sport AWD, Range Rover Evoque Cabriolet TD4 180PS HSE Dynamic, Land Rover Discovery Sport TD4 180PS HSE i Land Rover Discovery TD6 HSE Luxury.



U salonu će biti predstavljen i novi model Land Rovera, četvrti član Range Rover - Range Rover Velar, koji predstavlja najfiniji i najsposobniji medium SUV dosad. Osmišljen za svaki teren, Range Rover Velar progresivnog je vanjskog dizajna i mirne unutrašnjosti, a odlikuju ga napredne performanse i inovativne tehnologije, što rezultira jedinstvenim i savremenim iskustvom vožnje.