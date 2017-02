Općina Centar već od 2015. godine provodi program kroz koji potiče samozapošljavanje mladih kao strateški plan poboljšanja i ostvarivanja poslovnog ambijenta u kojem će mlade nezaposlene osobe moći uspostaviti radni odnos te si tako uspjeti osigurati egzistenciju kao i ostvariti profesionalnu karijeru. U 2015. godini za tu namjenu iz općinskog budžeta obezbijeđeno je 50.000 KM, a u 2016. godini 100.000 KM.

Za ovaj program raspisani su javni pozivi mladim nezaposlenim stanovnicima općine Centar da prijave njihove biznis planove, od kojih je stručna komisija izabrala najbolje koji su zatim dobili od Općine bespovratna finansijaska sredstva koja mogu iznositi do 15.000 KM.



Još jedan od mladih ljudi koji su, zahvaljujući Općini Centar, uspjeli započeti vlastiti biznis je i Haris Ibrulj.



"Iznenadio me ovaj program. Pomislio sam da je za mene nedokučiv, a onda sam saznao da je moj projekt prošao. Bio sam dugo bez stalnog posla. Uvijek između manjih poslova ili na Birou za zapošljavanje. Ovaj program mi je pomogao da u financijskom smislu stanem na svoje noge i budem neovisan, rekao je Haris.



Haris Ibrulj rođen je u Sarajevu 1989. godine. Završio je srednju ekonomsku školu, potom upisao ekonomski fakultet, ali je prekinuo školovanje i od tada je konstantno bio u potrazi za poslom. Kroz rad svog amidže koji je zaposlen u Univerzitetskoj biblioteci, počeo se polako upoznavati sa restauracijom starih spisa i knjiga koje su vremenom oštećene. Učio je o knjigama, papiru i njihovoj restauraciji i onda uvidio da bi se i sam mogao baviti tim poslom.



"Nakon što me amidža upoznao sa svojim poslom, u jednom trenutku shvatio sam da bih i ja to mogao raditi i kada sam saznao da Općina financira projekte mladih osoba odlučio sam se prijaviti, napraviti malu kopirnicu i početi polako raditi. No međutim, kopirnica nije išla pa sam posao u potpunosti preregistrovao isključivo u restauraciju, popravku i digitalizaciju starih ili oštećenih spisa i knjiga, kazao je Haris koji u svojoj radionici obnavlja malo ali vrijedno arhivsko blago triju institucija", Vrhbosanske nadbiskupije, Medžlisa Islamske zajednice i Orijentalnog instituta u Sarajevu.



"Spise koje sada restauriram, a trenutno ih ima 200, potiču od 1800. godine, a sadrže matice vjenčanih kao i izvode o preminulima, a radim ih za Vrhbosansku nadbiskupiju. Oni žele sačuvati te informacije, a ja im u tome pomažem.

Za Medžlis Islamske zajednice obnavljam knjige, vraćam ih u staro stanje i stavljam u korice. Sve te knjige su čuvane u lošim uslovima pa su zbog toga i oštećene. Orijentalni institut u Sarajevu mi također šalje svoje knjige koje obrađujem i prenosim u digitalnu formu, kazao je Haris i dodao kako sada vidi da je to zaista inspirativna priča i da mu je drago što uspijeva pomagati i biti odgovoran prema svome društvu, a ne samo prema sebi.



Zahvalan je Općini Centar što mu je pružila priliku za pokretanje ovog zanimljivog posla kojeg marljivo, strpljivo i sa radošću obavlja.



Mladost i slobodan duh, a koji ovakvim mladim poduzetnicima ne nedostaje, su oduvijek bila dobra kombinacija te sa malo entuzijazma može im biti osigurana staza do uspjeha. To je ono što je Općina Centar prepoznala i odlučila da u narednom periodu uveća budžetska sredstva za finansiranja inovativnih i kreativnih ideja mladih poduzetnika čije ostvarenje donosi i njima i društvenoj zajednici dobrobit.