Završen je 2. Forum inovacija Sarajevo Unlimited koji je na jednom mjestu povezao inspiraciju, inovacije i investitore.

Završen je 2. Forum inovacija Sarajevo Unlimited koji je na jednom mjestu povezao inspiraciju, inovacije i investitore.

Najinovativnija kompanija je bosanskohercegovački uspješni startup - Ministry of programming, Startup Battle pobjednik je Koola, koji je pokrenuo tim talentovanih bosanskohercegovačkih preduzetnika a maskota EYOF 2019 je Groodvy, idejno rješenje agencije Vizija iz Istočnog Sarajeva.



Ovogodišnji Sarajevo Unlimited okupio je učesnike iz više od 20 zemalja, primljene su prijave više od stotinu startup-a, a više od 3000 posjetilaca pratilo je program Foruma. Tri puna dana programa na pet lokacija, brojni inspirativni i uspješni primjeri start up kulture, veliko interesovanje investitora, sjajni govornici, uključenost i zainteresovanost domaćih institucija i kompanija - pozitivan su signal da je Sarajevo Unlimited prošle godine pokrenuo važne promjene.



Budućnost uspješne ekonomije je u efikasnoj primjeni tehnoloških inovacija, digitalnih trendova, prepoznavanju talenata i globalnoj povezanosti koje razvoj IT omogućava – glavna je poruka govornika, uspješnih preduzetnika – inovatora i investitora sa glavne bine Foruma.



Otvaranju u Vijećnici prisustvovalo je više od dvije stotine gostiju a sa specijalno izrađene Unlimited bine, zvanicama je dobrodošlicu poželio premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i naglasio da ovakvi događaji utiču na svijest onih koji kreiraju političke i društvene procese u zemlji, pozicionirajući IT industriju na pravo mjesto jer bez nje neće biti lako ostalim industrijama u skorijoj budućnosti.



Prvi dan Foruma, prije zvaničnog, spektakularnog otvaranja obilježio je događaj pod nazivom Startup Battle tokom kojeg je 20 najboljih starup-a iz regiona, koji su prošli prvi krug selekcije u oktobru, predstavilo svoje ideje. Pobjednik ove bitke proglašen je posljednjeg dana foruma, nakon što je žiri odabrao najbolji startup pod nazivom Koola, koji je nagrađen sa 5.000 KM.



Odabrana je i nagrađena maskota EYOF-a 2019, pa će Groodvy tako postati i najprepoznatljiviji detalj Evropskog olimpijskog festivala mladih u 2019. godini. Zvanična maskota kreativno je rješenje agencije Vizija. Timu Vizije je tokom posljednjeg dana programa Sarajevo Unlimited-a gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković uručio ček na iznos 1.500 KM.



Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija te rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN-a (UNDP) Sezin Sinanoglu i ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer također su naglasile važnost ovog događaja podsjećajući da ova industrija pomaže ekonomskom razvoju države.



Organizatori ovog sajma inovacija uručili su gradonačelniku Sarajeva Abdulahu Skaki "viber stickere Grada Sarajeva", koje je uradio tim mladih dizajnera iz startup acceleratora Networksa.



Osam panela, šest key note govornika, osam Skills of Tomorrow radionica, samo su neki od značajnih rezultata trodnevnog Foruma inovacija. Održan je B2B Bisnode događaj koji je okupio 90 kompanija i rezultirao sa 12 sporazuma. Predstavljeno je šest nainovatinijih projekata koji su rezultat projekta ”Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” koje podržavaju vlade Švicarske i Švedske a implementira UNDP. Sajam inovacija u okviru Sarajevo Unlimited foruma okupio je 80 startup-a, a njega je tokom dvosatne posjete obišao predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.



”Bez adekvatnog obrazovanja, bez pravih znanja i iskustava, bez naučno-istraživačkog elementa, bez inovacija, ne možemo govoriti o društvu znanja, ne možemo govoriti o naprednom društvu i ne možemo govoriti o ekonomskom razvoju. Ovi mladi ljudi zaslužuju podršku i što se tiče nivoa BiH, učiniću sve da i nastavimo podržavati ovakve manifestacije i stvaramo ambijent koji će im omogućiti da svoje ideje pretvore u realne, konkretne projekte koji mogu imati i jednu komercijalnu proizvodnju, odnosno primjenu u samoj praksi”, istakao je Zvizdić tokom posjete iskazavši posebno interesovanje za BBC-jev Blue Room – projekat koji na najbolji način predstavlja virtuelnu realnost, personalizovana iskustva i prilagođavanje potrebama korisnika, a budućnost su medija. Nastup na Sarajevo Unlimitedu ujedno je bila i balkanska premijera ovog BBC-jevog projekta.



Titula i Sarajevo Unlimited startup-a za najinovativniju kompaniju uručena je bosanskohercegovačkom startup-u Ministry of programming na događaju u organizaciji Vijeća stranih investitora u BiH. Predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Muidža ocijenio je da se organiziranjem "Sarajevo Unlimiteda 2017" Sarajevo stavlja na kartu zemalja koje prate aktivnu start-up ICT scenu, a sada je i u BiH svima jasno da se budući razvoj ne može bazirati samo na, primjera radi, eksploataciji šume ili ruda. ”Potrebno je bazirati se na ono što rade zemlje zapada. U 21. stoljeću je u toku četvrta industrijska revolucija kojoj je "pogonsko gorivo" upravo ICT sektor. Stoga je ovo dobra prilika za mlade inovatore i mlade kompanije da pronađu put ka tržištu” naglasio je Muidža.



Trodnevni forum inovacija zatvoren je ovacijama učesnika uz obećanje i najavu da će treće izdanje u Sarajevu biti nova prilika za talente i inovativne projekte da se susretnu sa partnerima i investitorima.



Podršku ovogodišnjem Sarajevo Unlimited-u su pružili partneri iz osam zemalja u regionu te zvanični partneri foruma: Vlada Švicarske sa projektima YEP, Market Makers i Prilika Plus, te m:tel, Logosoft i Raiffeisen banka, uz podršku UNDP, Grada Sarajevo, Kantona Sarajevo i Vijeća ministara.