Objavljen izvještaj za ovu godinu, Agrokorova maloprodaja i dalje u ogromnim gubicima

Konzum je u prvih osam mjeseci ove godine ostvario prihod od 6,13 milijardi kuna i negativnu EBITDA-u, dok su kompanije Jamnica, Ledo i Zvijezda ostvarile dobit prije kamata, poreza i amortizacije, pokazuje najnoviji mjesečni izvještaj vanredne uprave Agrokora.

Jamnica, Ledo i Zvijezda s pozitivnom EBITDA-om

Iskorišteno 983 miliona kuna iz novog finansiranja

Taj izvještaj, koje se odnosi na privredno i finansijsko stanje te provedbu mjera vanredne uprave u razdoblju od 11. septembra do 10. oktobra, objavljeno je u utorak navečer na internetskim stranicama Agrokora i Ministarstva privrede, poduzetništva i obrta, piše Index.hr.U poslovnoj grupi Maloprodaja i veleprodaja (Konzum Hrvatska, Konzum BiH, Tisak, Velpro Centar i Velpro BiH), ostvareni su kumulativni prihodi od 10,32 milijarde kuna, uz negativnu EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) od 193 miliona kuna.U izvještaju se navodi da je poslovanje poslovne grupe Maloprodaja u prvoj polovici 2017. godine bilo otežano uslijed problema s likvidnošću s kojima se suočila cjelokupna grupa, ali da su nakon priljeva novog finansiranja u julu 2017. godine maloprodajne kompanije pokazale konzistentan rast iz mjeseca u mjesec tokom ljetne sezone.U prvih osam mjeseci ove godine kompanije iz poslovne grupe Poljoprivreda (Jamnica, Sarajevski kiseljak, Roto Dinamic, Ledo, Frikom, Ledo Čitluk, Zvijezda, Dijamant i PIK Vrbovec) ostvarile su kumulativne prihode od 1,81 milijarde kuna i EBITDA od 207 miliona kuna.Poslovne rezultate u tom segmentu obilježili su sporije ostvarivanje prihoda, i značajno povećanje EBITDA-a. Ukupna likvidnost tog segmenta je zadovoljavajuća te će biti adekvatna za nadolazeće jesensko razdoblje, što bi trebalo imati daljnji pozitivni učinak na profitabilnost kompanija iz ove grupe, kaže se u izvještaju.U poslovnoj grupi Prehrana kumulativni prihod u prvih osam mjeseci iznosio je 5,97 milijardi kuna, a EBITDA 946 miliona kuna. Te su kompanije, navodi se u izvještaju, ostvarile rast prodaje, ali još uvijek ispod razine prethodnog razdoblja.Među pojedinim kompanijama, Konzum je u prvih osam mjeseci ostvario prihod od 6,13 milijardi kuna i negativnu EBITDA od 18 miliona kuna. Manji prihodi od prodaje za prvih osam mjeseci 2017. uglavnom su posljedica prekida poslovanja Kozma i manje prodaje naftnih derivata, ocjenjuje se u izvještaju vanredne uprave.Prihod Tiska u prvih osam mjeseci iznosio je 1,39 milijardi kuna, a EBITDA minus 23 miliona kuna, a u izvještaju se navodi da je u augustu segment maloprodaje u opadanju uglavnom zbog manje maloprodajne mreže uslijed smanjenja broja neprofitabilnih prodajnih mjesta, dok je segment veleprodaje u padu zbog manje prodaje telekomunikacijskih bonova.Velpro centar je u prvih osam mjeseci poslovao s ukupnim prihodom od 1,24 milijarde kuna i negativnim EBITDA od 65 miliona kuna.Jamnica je uprihodila 1,05 milijardi kuna, uz EBITDA od 258 miliona kuna, prihod tvrtke Roto dinamic iznosio je 739 miliona kuna (EBITDA 51 milion kuna), a Ledo je ostvario prihod od 821 miliona kuna uz EBITDA od 199 miliona kuna.Sa 433 miliona kuna prihoda i EBITDA-om od 40miliona kuna poslovala je Zvijezda, dok je PIK Vrbovec imao prihod od 1,19 milijardi kuna te je ostvario EBITDA-u od 75 miliona kuna.Prihod Belja iznosio je 828 miliona kuna (EBITDA 128 miliona kuna), PIK-a Vinkovci 214 miliona kuna (EBITDA 17 miliona kuna), a Vupika 197 miliona kuna (EBITDA 45 miliona kuna).U izvještaju se navode i rezultati, odnosno sažetak revidiranih finansijskih izvještaja Agrokora d.d. i konsolidiranih finansijskih izvještaja Agrokor grupe za 2016. godinu. Kaže se kako rezultati revizije sadrže značajne ispravke izvještaja Agrokora iz ranijih razdoblja uključujući umanjenje ukupnog kapitala Agrokor grupe u periodu od 31. decembra 2014. godine do 31. decembra 2016. godine u iznosu od 21,7 milijardi kuna.Gubitak u 2016. godini iznosio je 11,2 milijardi kuna, dok gubitak u 2015. godini nakon prepravljanja iznosi 3,6 milijarde kuna, u usporedbi s 1,2 milijarde kuna dobiti koju je prijašnja Uprava bila iskazala u 2015. godini, kaže se u izvještaju.Dodaje se kako su ključne računovodstvene nepravilnosti kod izrade i revizije financijskih izvještaja Agrokor grupe za 2016. godinu neprikazanih 3,9 milijardi kuna obveza i 2,3 milijarde kuna operativnih i financijskih troškova u razdoblju od 2010. do 2015. godine i krivo prikazanih 2,1 milijarda kuna novca i novčanih ekvivalenata.Nalaz revizora je pokazao i nepravilno korištenje tzv. metode udjela u Agrokoru d.d. u periodu od 2006. do 2011. godine što je rezultiralo ispravkom vrijednosti udjela u iznosu od 3,5 milijarde kuna, odnosno precijenjenim prihodima u ranijim razdobljima, dodaje se.Vanredna uprava napominje da su ispravci, pogotovo kod pojedinih kompanija značajni, ali da je većina jednokratne prirode kao i da najznačajniji utjecaj na rezultat kompanija u 2016. godini imaju vrijednosna usklađenja od 50 posto na međusobnim potraživanjima unutar Agrokor grupe.Dodaje se kako su kompanije uspješno odradile ljetnu sezonu te se očekuje daljnje poboljšanje operativnog poslovanja u nadolazećem razdoblju.Vanredna uprava navodi kako Agrokor nastavlja aktivno upravljati svojom likvidnošću te da je za potrebe podržavanja likvidnosti u Grupi do danas u operativnim djelatnostima iskorišteno 983 miliona kuna iz novog finansiranja.U pogledu pravnih postupaka, uz ostalo se podsjeća da je Visoki Trgovački sud odbio žalbu Sberbank of Russia i potvrdio odluku Trgovačkog suda u Zagrebu kojom je odbačen prijedlog za izdavanje privremene mjere koji je podnio Sberbank of Russia radi zabrane Agrokoru d.d. sklapanja Ugovora o najstarijem zajmuŠto se tiče prijave tražbina, navodi se kako je zaključno s rujnom ukupno primljeno 12.610 prijava tražbina od 5.904 vjerovnika. Od ukupnog broja prijava, njih 215 poslano je nakon isteka zakonskog roka za prijavu tražbina.Tablice s popisom vjerovnika po društvu, utvrđenim, priznatim ili osporenim potraživanjima za poduzeća u postupku izvanredne uprave bit će predane Trgovačkom sudu u idućem izvještajnom razdoblju, značajno prije isteka zakonskog roka (60 dana nakon završetka roka za prijavu tražbina temeljem zadnjeg proširenja rješenja o izvanrednoj upravi koje ističe 20. novembra 2017.), kaže se u izvještaju.