Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj saradnji na svečanosti u predivnom ambijentu sarajevskog restorana 4 sobe gospođe Safije, ozvaničeno je novo partnerstvo kompanije Super Kartica sa HoldINA i Energopetrol grupom, koje će donijeti još više pogodnosti za članove PikaKartica programa i kupce HoldINA i Energopetrol benzinskih stanica.

Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj saradnji na svečanosti u predivnom ambijentu sarajevskog restorana 4 sobe gospođe Safije, ozvaničeno je novo partnerstvo kompanije Super Kartica sa HoldINA i Energopetrol grupom, koje će donijeti još više pogodnosti za članove PikaKartica programa i kupce HoldINA i Energopetrol benzinskih stanica.

Ugovor su potpisali direktor društva Super Kartica d.o.o. g. Boris Barić i direktor društava HoldINA d.o.o. i Energopetrol d.d. g. Ante Aralica i tako ozvaničili početak buduće uspješne poslovne saradnje. Prilika je to da članovi PikaKartice, najveće koalicionog programa lojalnosti u Bosni i Hercegovini, uz sve pogodnosti koje su im do sada pružali partneri Konzum, Mercator, Gazprom i NIS Petrol benzinske stanice, HT Eronet, Intersport, Modiana i Kompas, uživaju u izvrsnim pogodnostima koje im donose novi partneri u programu – INA i Energopetrol benzinske stanice.



"Holdina i Energopetrol kroz saradnju sa PikaKartica programom lojalnosti našim kupcima pruža još jednu platformu za ostvarivanje dodatnih pogodnosti prilikom kupovine na Ina i Energopetrol benzinskim stanicama. Naše kompanije su u fokus svog poslovanja uvijek stavljale kupca kroz kvalitet proizvoda i usluga koje pružamo i to je još jedan od razloga zbog kojeg se radujemo ovoj saradnji", izjavio je g. Ante Aralica.



Novi partneri u programu – Holdina i Energopetrol su jedna od najvećih naftnih kompanija u BiH i regionu. Članice su MOL Grupe koja upravlja sa više od 1.600 benzinskih stanica i zapošljava više od 34.000 djelatnika na području EMEA regije (Evropa, Bliski Istok i Afrika), od čega je više od 100 benzinskih stanica i više od 1.000 djelatnika na tržištu Bosne i Hercegovine. Sa tradicijom dugom 57 godina, INA i Energopetrol benzinske stanice se odlikuju vrhunskom kvalitetom goriva, besprjekornom uslugom, kao i stalnim poslovnim inovacijama.



"PikaKartica program lojalnosti je u protekle tri godine članovima u BIH donio mnoštvo novih partnera i pogodnosti, te izrastao u najveći koalicijski program lojanosti u našoj zemlji. Danas brojimo više od 400.000 članova programa što je samo po sebi najveće priznanje koje smo mogli dobiti. Sa ovim novim partnerstvom korisnicima nudimo još više pogodnosti na više od 500 prodajnih mjesta. Osobno mi je velika čast i priznanje sklopiti ovaj ugovor o suradnji sa najvećom retail naftnom kompanijom. INA i EP kao grupa na tržištu BIH su postavili nove standarde poslovanja i donijeli svjetske trendove u naše okruženje te omogućili korisnicima posebno iskustvo kupovine diljem BIH", istakao je g. Boris Barić.



Poslovna godina prepuna izazova donosi članovima Pika Kartice mnogo noviteta, ne samo u pogledu novih partnera, već i dodatnih pogodnosti. Tako će krajem godine biti lansirana nova mobilna aplikacija, posebno prilagođenja mlađoj skupini korisnika, putem koje će članovi programa moći upravljati svojim korisničkim računima, iskorištavati svoje nagradne kupone i upoznavati se sa aktuelnostima. U idućoj poslovnoj godini je planirano primjenjivanje omni channel poslovnog modela, kada će svi korisnici moći iskorištavati svoje novčane kupone putem kartice, što će u konačnici rezultirati boljim korisničkim iskustvom.



Uzimajući u obzir dosadašnje rezultate Pika Kartica programa lojalnosti, kao i sve aktivnosti vezane uz inovacije i povećanje liste pogodnosti za svoje članove, Pika Kartica definitivno predstavlja polugu za lojalnost kupaca i jednu od ključnih prednosti svih partnera u programu u odnosu na konkurenciju.