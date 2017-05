Addiko banka nastoji svojim klijentima ponuditi proizvode koje istinski trebaju, na mjestima gdje ih trebaju. To je bio ključni razlog otvaranja nove poslovnice u Ferhadiji, najprometnijoj sarajevskoj ulici. Poslovnica Ferhadija prva je poslovnica u poslovnoj mreži Addiko banke koja je u potpunosti opremljena po Addiko korporativnim standardima, te klijentima omogućava korištenje modernih tehnologija u bankarskom poslovanju.

"Jasno, jednostavno i direktno su riječi po kojima želimo biti prepoznatljivi. Poslovnica Ferhadija napravljena je u skladu sa tim principima, čime smo i simbolično započeli novu fazu u izgradnji naše poslovne mreže", izjavila je Sanela Pašić, direktorica Addiko banke prilikom otvaranja poslovnice. "Naš pristup podrazumijeva i jačanje partnerskih veza sa zajednicama u kojima djelujemo. Ovaj put je naš partner općina Centar, sa kojom ćemo zajednički podržati obnovu Osnovne škole "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" iznosom od 15.000 KM i omogućiti najmlađim sugrađanima kvalitetnije obrazovanje", dodala je Pašić.



Povodom otvaranja poslovnice Ferhadija, za nove klijente je pripremljena konkurentna ponuda paketa proizvoda, a svim novim i postojećim klijentima na raspolaganju je i veoma atraktivni zamjenski kredit Restart, sa najvećim iznosom (do 80.000 KM) i najdužim rokom otplate (do 15 godina) na bh. tržištu. Dodatna pogodnost poslovnice je i radno vrijeme, koje je od 8 do 19 sati, te je prilagođeno građanima koji ne moraju žuriti s posla da bi stigli obaviti bankarske transakcije.