Netflix će uložiti skoro 16 milijardi dolara na produkciju novih serija

Foto: EPA

Sto miliona pretplatnika Netflixa će u narednom periodu moći gledati nekoliko novih serija, jer će kompanija uložiti 15,7 milijardi dolara u produkciju novog vlastitog sadržaja.

Sto miliona pretplatnika Netflixa će u narednom periodu moći gledati nekoliko novih serija, jer će kompanija uložiti 15,7 milijardi dolara u produkciju novog vlastitog sadržaja.

Izvršni direktor Reed Hasting je na ranije održanoj konferenciji rekao da će šest milijardi dolara od ove cijene biti utrošeno samo u ovoj godini.



Vrlo je moguće da će pretplatnici morati plaćati više novca za gledanje omiljenih serija i Netflix je već počeo povećavati mjesečnu pretplatu na nekim tržištima. Ranije ovog ljeta cijene su povećane u Australiji, a prošle sedmice i u Kanadi.



Netflix je potpisao dugogodišnji sporazum sa Shondom Rhimes koja je zbog toga napustila ABC. Ona je stvorila mega hitove poput serija "Grey's Anatomy", "Scandal" i "How to Get Away with Murder".



Netflix neće morati mnogo povećati cijene ako nastavi dobijati nove pretplatnike, a iz kompanije očekuju da će se prodaja povećati za 25 posto i da će se zarada udvostručiti.



Trenutna tržišna vrijednost kompanije iznosi 75 milijardi, što je više od FOX-a, CBS-a i Viacoma.



Netflix će morati povećavati zaradu ukoliko još uvijek želi imati hitove sada kada su serije "House of Cards" i "Orange is The New Black" završile, smatra analitičar John Janedis.