Najstariji i najveći nacionalni park u BiH, NP Sutjeska, sa svojim bogatim rijekama, glečerskim jezerima i sačuvanom divljinom iz godine u godinu postaje sve atraktivnija i elitnija destinacija koju posjećuju hiljade ljudi iz cijelog svijeta. Izgradnjom novog restorana i dvije vile te obnovom puteva, skijališta i žičare, NP Sutjeska će i ove godine poboljšati svoje sadržaje i smještajne kapacitete za posjetitelje.