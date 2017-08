Kompleks savremenih zgrada "Sarajevo Waves" u naselju Otes na Ilidži danas je zvanično otvorio svoja vrata svim građanima Bosne i Hercegovine.

Kompleks savremenih zgrada "Sarajevo Waves" u naselju Otes na Ilidži danas je zvanično otvorio svoja vrata svim građanima Bosne i Hercegovine.