Međunarodna IT kompanija Comtrade proslavila je 20 godina poslovanja u Sarajevu, a ovaj veliki jubilej obilježen je svečanim otvaranjem modernizovanog Comtrade softverskog centra u Sarajevu.

U prisustvu zvanica iz diplomatskog i privrednog života Bosne i Hercegovine, kompanija je predstavila renovirani poslovni objekat u kojem trenutno radi 250 inženjera, uz plan zapošljavanja 100 novih IT stručnjaka u narednoj godini.“Zadovoljstvo nam je da obilježimo dvije decenije uspješnog poslovanja u Sarajevu. Kada smo počinjali, cilj nam je bio da zaposlimo veliki broj mladih i perspektivnih ljudi i na taj način doprinesemo uspostavljanju snažnijeg privrednog ambijenta i zadovoljstvo mi je reći kako smo u tome uspjeli. Današnje otvorenje predstavlja novi cikuls investicija i još jedan važan korak ka zapošljavanju visokoobrazovanog IT kadra u regionu,” rekao je Veselin Jevrosimović, vlasnik i predsjednik Comtrade grupacije.Zaposleni u Comtrade softverskom centru će u modernom i savremeno opremljenom okruženju raditi na softverskim projektima za najveće svjetske kompanije, uz primjenu najaktuelnijih tehnologija.U protekle dvije decenije, Comtrade je kroz ulaganje u inovativne tehnologije, edukaciju i razvoj zaposlenih, izgradio uspješan tim IT eksperata u Sarajevu. Proširenjem poslovnih kapaciteta, kompanija nastavlja pratiti strategiju ekspanzije na regionalnom, ali i svjetskom tržištu, gdje plasira tehnologije koje razvijaju lokalni IT stručnjaci.“Izuzetno smo ponosni na ovih 20 godina. Ako se vratimo u vrijeme kada smo krenuli s ovom pričom, a to je bilo 1996. godine kada je IT zajednica bila na jako niskom nivou, naš je strateški cilj bio da omogućimo našim ljudima da se usavršavaju, da rade za najveće svjetske i domaće kompanije i da kroz cijeli taj proces pomognemo razvoj kompanije, a samim tim lokalne zajednice i razvoju lokalne IT industrije. S ponosom možemo reči da smo uradili dosta na tom polju", rekao je Haris Čečo, potpredsjednik i direktor FinTech Comtrade Digital ServicesKroz ponudu naprednih IT rješenja i stručnu inženjersku ekspertizu, Comtrade je tokom godina postao ponosni partner kompanija u sektorima telekomunikacija, finansija, javne uprave, osiguranja i drugih oblasti. Na globalnom nivou, grupacija sarađuje sa brojnim poslovnim liderima među kojima su Citrix, Ryanair, HP i Skrill, kao i renomirana naučna institucija CERN.“Danas imamo 250 ljudi koji rade u Comtradeu u Sarajevu i oni su pokretačka snaga ove firme. Nadam se da ćemo u narednom periodu povećavati broj ljudi. Na plate, doprinose i poreze godišnje izdvajamo 9 miliona KM što je čvrst dokaz da ulažemo u ljude. Nadamo se da ćemo u budućnosti raditi još bolje i uspješnije”, rekao je Adnan Subašić, generalni direktor Comtrade Distribution BiHPored Bosne i Hercegovine, Comtrade razvojni centri nalaze se u Srbiji, Sloveniji i Irskoj, a budući da posluje na globalnom tržištu, kompanija ima mrežu kancelarija u SAD, Irskoj, Nemačkoj, Austriji, Dubaiju i na Filipinima. Kompanija zapošljava stručan IT kadar i konstantno doprinosi promociji novih tehnologija u regionu kroz otvaranje novih radnih mjesta, saradnju sa lokalnim institucijama i edukativne aktivnosti.