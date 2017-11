Ministry of Programming ime je bosanskohercegovačke firme za startupe (nove kompanije) koja je večeras proglašena najinovativnijom firmom u okviru ovogodišnjeg drugog Regionalnog foruma "Sarajevo Unlimited 2017", najvećeg regionalnog događaja u oblasti ICT sektora.

Ministry of Programming ime je bosanskohercegovačke firme za startupe (nove kompanije) koja je večeras proglašena najinovativnijom firmom u okviru ovogodišnjeg drugog Regionalnog foruma "Sarajevo Unlimited 2017", najvećeg regionalnog događaja u oblasti ICT sektora.

Suvlasnik ove firme Rešad Začina kazao je večeras da je nagrada došla neočekivano, dodajući da su u dvije i pol godine postojanja napravili velike uspjehe, uspostavili saradnju sa značajnim svjetskim korporacijama i trenutno zapošljavaju 60 ljudi, a najavljuju i još veći rast.



"Trenutno pravimo svjetsku mrežu koja će okupiti sve pacijente koji boluju od raka u svijetu, a jedan od naših partnera je Microsoft. Osim ovih društveno odgovornih projekata pravimo i najveću legalnu mrežu za razmjenu i tema unutar igrica. To znači da možete prodati neki predmet iz igrice legalno, što do sada nije bio slučaj, a to radimo u saradnji s njemačkom berzom", pojasnio je Začina.



Večerašnji događaj organiziralo je Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine koje je osnovano 2006. godine i okuplja 60 najvećih stranih i domaćih kompanija, zajednički su u BiH do sada investirali devet milijardi KM, zapošljavaju 15.000 ljudi, a okupljaju preduzeća iz različitih branši.



Predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Muidža ocijenio je da se organiziranjem "Sarajevo Unlimiteda 2017" Sarajevo stavlja na kartu zemalja koje prate aktivnu startup ICT scenu, a sada je i u BiH svima jasno da se budući razvoj ne može bazirati samo, na primjera radi, eksploataciji šume ili ruda.



"Potrebno je bazirati se na ono što rade zemlje zapada. U 21. stoljeću je u toku četvrta industrijska revolucija kojoj je "pogonsko gorivo" upravo ICT sektor. Stoga je ovo dobra prilika za mlade inovatore i mlade kompanije da pronađu put ka tržištu", naglasio je Muidža.



Suosnivačica Networks INT Sarajevo, koji je organizator "Sarajevo Unlimiteda", Bojana Škrobić Omerović podvukla je da su ove godine na forumu prisutni investicioni fondovi koji žele ulagati u bh. tržište, ali do sada nisu imali priliku.



Ovogodišnji forum okupio je brojne učesnike iz oko 20 zemalja gdje su predstavljene inovativne ideje u ovoj najbrže rastućoj industriji.