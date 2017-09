Miloš Milosavljević je osnivač i izvršni direktor kompanije "Strawberry energy" sa sjedištem u Londonu. Ovaj mladi poduzetnik i njegova ekipa su izumili pametne solarne klupe koje su u saradnji sa Fordom osvojile London.

Miloš je na Fordovom simpoziju "Grad budućnosti" koji je održan u Londonu prezentirao svoju saradnju sa američkim automobilskim divom. Sa ovom kompanijom je inovativna ekipa "Strawberry energyja" potpisala vrijedan ugovor čime je London dobio 20 pametnih klupa."Prije sedam godina, smo napravili prvo Strawberry drvo , prvo takvo na svijetu. Lansirali smo ga u Obrenovcu, zatim smo se krenuli širiti. Glavna ideja je bila da pokušamo naći način da koristeći postojeću infrastrukturu u gradu moderni život učinimo boljim, ljepšim i kvalitetnijim", ispričao nam je Milosavljević na početku razgovora.Razmišljali su koje su to tri najveće potrebe čovjeka u 21. stoljeću i došli do zaključka da su to: pristup energiji, pristup internetu i pristup lokalnim informacijama.2015. godine su lansirali prvu solarnu klupu , dizajnirani komad urbanog namještaja sa socijalnom komponentom na kojoj može sjediti više ljudi (6 može sjesti na solarnu klupu, dok na običnu stane 3 ljudi)."Danas imamo 20 klupa, a do kraja mjeseca će biti 25 klupa u Londonu, tačnije u centralnom Londonu. Počeli smo raditi s privatnim klijentima, osiguranjima i real estate firmama , ali i s lokalnim općinama. Tako smo sklopili ugovor i sa Fordom", pojašnjava Miloš.Rekao je da rade i s privatnim klijentima, koji mogu postaviti klupe u svom kampusu, shopping centru, vrtu restorana, ali da nemaju ideju kako doći do javnih prostora te da gradovi nemaju novac."Ideja je da mi kao firma napravimo brdo klupa, da ih instaliramo i da održavamo. Gradovi dobiju i servis besplatno, a mi u isto vrijeme nudimo velikim brendovima socijalnu integraciju s lokalnom zajednicom, ljudima, potrošačima, njihovim sugrađanima, ne samo da dobiju reklamu, nego da se predstave kao društveno angažirana kompanija", ispričao nam je svoju strategiju mladi poduzetnik i inovator.Mogućnosti koje pruža solarna klupa su električna energija, tri načina punjenja, klupe imaju ugrađene USB kablove, wirelles punjač za one koji imaju telefon na bežično punjenje. Svaka klupa je ekološka, mjeri temperaturu, buku, ugljendioksid i prikazuje mnoge druge informacije."Na Strawberry smart aplikaciji se mogu pronaći informacije gdje se nalaze klupe, svi podaci su dostupni na mapi. Klupa košta 7000 funti", rekao je naš sagovornik.Planiraju širenje u Velikoj Britaniji, a u Srbiji im je još uvijek glavni dio kompanije. Njihovo Srawberry drvo je "posađeno" u pet zamalja u regiji, a plan je širenje na cijeli London, a onda i na druge gradove i zemlje.Miloš živi na relaciji London-Beograd, a njegovo porijeklo je i iz Bosne i Hercegovine. Njegov otac je iz Šabca, a majka iz mjesta Borike kod Rogatice. U Srbiju, tačnije Obrenovac su otišli 1991. godine.