Izgradnja luksuznog resorta MGallery by Sofitel u Tarčinu ide planiranom dinamikom - u toku su radovi na hotelu vrijednom 18 miliona KM te na vanjskoj infrastrukturi, dok su vile već završene. Otvorenje resorta se očekuje do kraja 2017. godine.

Resort smješten na 85 hiljada kvadratnih metara u prirodnoj oazi u Tarčinu kod Sarajeva, nudit će 55 hotelskih soba i devet vila sa baštama,otvoreni bar u borovoj šumi, igralište za djecu, ekskluzivni wellness & fitness centar sa bazenom, sadržaje za rekreaciju i sport na otvorenom kao i konferencijske kapacitete namijenjene poslovnoj klijenteli.



Anca Cristea, generalna menadžerica MGallery by Sofitel kaže da će resort biti unikatan, jer nudi kombinaciju luksuzne hotelske usluge prema najsavremenijim internacionalnim standardima najveće evropske grupacije hotela u Evropi i zdravog, sadržajnog boravka u prirodi.



"Naš resort je prirodna oaza koja je tako osmišljena i locirana da može odgovoriti na najrazličitije potrebe naših budućih gostiju: s obzirom na blizinu bh. prijestonici, može biti destinacija za kratke i spontane odmore od stresne svakodnevnice u gradu te poslovne i korporativne skupove. Zavisno od preferencija i potreba, naši gosti će moći birati između smještaja u udobnoj hotelskoj sobi i komfornih, savremeno opremljenih vila. Resort se nalazi u idiličnom, šumovitom predjelu i nudit će čitav niz zabavnih, rekreativnih i sportskih sadržaja na otvorenom te je idealan izbor i za duže porodične odmore tokom cijele godine, uključujući i zimovanje sa dnevnim izletima u popularne obližnje ski centre".



MGallery by Sofitel je jedan od luksuznih brendova najveće evropske grupacije Accor Hotels, koja je sa svojih 20 hotelskih brandova, 240.000 uposlenih i više od 4.000 hotela zastupljena u 95 zemalja svijeta. Ovaj brand ulazi na tržište BiH posredstvom strateškog partnera i nosioca licence za sve Accor brandove u Istočnoj Evropi Orbis Hotel Group, a investiciju realizira Tarčin International Development Company d.o.o.



Prema riječima Ance Cristea, osim jačanja domaće ekonomije i turizma kroz značajnu investiciju i otvaranje 70 novih radnih mjesta, evropski luskuzni brand MGallery by Sofitel će obogatiti i osnažiti hotelijerstvo BiH i regije implementacijom najviših standarda kvalitete usluge.



"U fazi smo okupljanja našeg tima i predstoji nam izrazito važan dio posla, a to je edukacija osoblja i transfer znanja i standarda branda MGallery by Sofitel. Ovi standardi već decenijama obezbjeđuju najviši nivo zadovoljstva naših gostiju i osiguravaju besprijekornu reputaciju našem brendu, tako da nam je vrlo važno da svaki član našeg tima iste živi u svakom detalju i sa perfekcijom predstavlja naše ime".