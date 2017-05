Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u obraćanju na današnjem Sarajevo Business Forumu (SBF) 2017 rekao je da je uvezivanje regije najvažniji strateški cilj zemalja.

Mesić je kazao da je suština teme konferencije rasprava o odnosima unutar regije. Istakao je da male zemlje imaju mala tržišta te da je u tom kontekstu veoma bitna saradnja.



On je kazao da na drugoj strani male zemlje imaju sposobnost da se prilagode sistemu i da je za zemlje regije važno razumjeti šta se događa u međunarodnom ekonomskom poretku. Kako kaže, ekonomija je više od 20 godina oblikovana idejama zajedništva i otvorenosti.



Mesić je dodao da se zidovi vraćaju u Evropu i da je politika trenutne administracije SAD-a takva kao da ta zemlja nije imala koristi od slobodne trgovine. On je dodao da međunarodni ekonomski odnosi najviše ovise o SAD-u, EU, Kini, Rusiji i drugima. Podsjetio je da je kineski predsjednik kazao kako ne želi kraj globalne ekonomije, dodajući da to Kina ne može sama uraditi.



Kako kaže, hrabre političke mjere kako bi ekonomija postala pravednija nisu nikada poduzete. Što se tiče Balkana, on je kazao da su neke zemlje na rubu ekonomske propasti i da ako zemlje nastave slijediti ekonomski nacionalizam i bitke iz prošlosti, to će ih dovesti u veće siromaštvo.



Ističe da se ekonomije regije moraju voditi ka povezivanju energetske i saobraćajne infrastrukture. Mesić je dodao da se svijet mijenja i da bi zemlje regije morale uraditi mnogo više kako bi imale koristi od ekonomskog poretka.



Bivši predsjednik Hrvatske kaže da se procesi povezivanja u regiji odvijaju sporo poredeći brzinu povezivanja Njemačke i Francuske uprkos svim problemima iz prošlosti. Kao preporuku naveo je povezivanje regije kao najvažniju stratešku odrednicu dodajući da su za ekonomsko uvezivanje potrebni drugačiji politički pristupi i ekonomska sredstva.