Najveća i najznačajnija platforma za investitore, donosioce odluka, predstavnike ministarstava i opštinskih struktura, kao i poslovne rukovodioce iz sektora energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, i ove godine organizira se u kongresnom centru hotela Hills.

Ulaz na sajam je besplatan, uz obaveznu registraciju. Registruj se. Tradicionalni međunarodni sajam RENEXPO® BIH predstavlja jedinstven energetski događaj u regionu Zapadne Evrope. Osamdeset izlagača iz dvadeset različitih zemalja, na 2.000 kvadratnih metara i ove godine dočekuje potencijalne poslovne partnere.Ove godine značaj sajma prepoznale je i kompanija iz Indije Triveni Turbines.Kroz sajamsko-konferencijske sadržaje, RENEXPO® BIH pruža i radionice, B2B sastanke, stručni obilazak sajma, seminare i drugi prateći program poput svečanog otvaranja i večernjeg prijema. Šest profesionalnih konferencija, tri stručne radionice i Reenergy brokerski događaj podržan od Enterprise Europe Networka na RENEXPO BiH.Ono po čemu je Renexpo nadaleko poznat su stručne konferencije koje okupljaju preko 700 učesnika u toku dva dana. Predstavljanje projekata i uvid u najnovije tehnologije iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanje vodama, inovacija, vjetroenergije, hidroenergije, upravljanja otpadom čini konferenciju na Renexpo sajmu nezaobilazni događaj za sve one koji idu u korak sa budućnošću.Više informacija o konferencijama koje vas očekuju na RENEXPO® BIH možete pogledati na linku program koferencija Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ predstavit će projekat "Strategija obnove zgrada u BiH- mobiliziranje ulaganja u energetsku obnovu postojećeg fonda zgrada". Kao i prethodnih godina, GIZ prepoznaje značaj RENEXPO sajma i svojom podrškom doprinosi značaju i činjenici koliko to potencijal ima bosanskohercegovačka industrija. Fabrika cementa Lukavac na 2. konferenciji o upravljanju čvrstim ptpadom u BiH predstavit će svoj projekat "Korištenje otpada kao alternativnog goriva".Nakon izuzetnih prezentacija o velikim realizovanim i planiranim projektima, tehničkim rešenjima, turbinama sledi "hydropower get together" gdje zainteresovani imaju priliku da se upoznaju sa preko 25 investicionih projekata MHE i sedam projekata VHE. Višegodišnji partner na događaju, agencija FIPA ističe značaj događaja. Uz izvještaj sa događaja pristigla je i zahvalnica."Hvala vam na mogućnosti da FIPA predstavi investicioni potencijal Bosne i Hercegovine u oblasti obnovljivih izvora, energije vjetra i energije vode, u okviru konferencijskog programa", rekao je Amir Kazić, stručni savjetnik i regionalni zastupnik u Mostaru agencije za unapređenje stranih investicija FIPA-e, koji će na konferenciji predstaviti hidroenergetski potencijal Bosne i Hercegovine, poticajne mjere i investicioni ambijent BiH.Na konferenciji hidroenergije pridružuju im se kompanije poput Global Hydro Energy, Andritz Hydro, Kőssler gmbh&Co , Hydroplan UK, Hydrohrom sro, Hydro Control doo i mnoge druge."Posljednjih godina u BiH i Regiji, svjedočimo rastu bioenergetskih projekata kako u proizvodnji biogoriva tako i u proizvodnji toplinske i električne energije i bioplina. Želim naglasiti još jednom da niti jedan drugi izvor energije nije CO2 neutralan, toliko pristupačan, rasprostranjen i uvijek dostupan.Ova razmišljanja, iskustva, barijere i prednosti na koje nailaze proizvođači i korisnici, izazovi i mogućnosti koje nam daje bioenergija želio bih podijeliti sa vama", istakao je Vanja Ćurin, član uprave Evropske asocijacije za biomasu AEBIOM.U Bosni i Hercegovini prisutan je problem neadekvatnog ispuštanja otpadnih voda u tokove. Tek nekoliko opština ima funkcionalna postrojenja za tretman otpadnih voda i kanalizacije, što dovodi u opasnost brojno stanovništvo koje koristi vodu direktno iz tokova. O ovom problemu, ali i o potencijalnim rješenjima diskutovat će se na 2. Međunarodnoj konferenciji o održivom upravljanju vodom za piće i otpadnom vodom u BiH.Ekskluzivitet događaja je okrugli sto o energiji vjetra. Ključni tržišni akteri i donosioci odluka u direktnom razgovoru pronalazit će rješenja za ulaganja i izgradnju vjetroelektrana u BiH. Informacije iz prve ruke o implementaciji VE Mesihovina, ulozi finansijera projekta, banke KfW, planiranim projektima bit će dostupne prisutnima.Program podrške za investitore i industriju vjetroelektrana priznat je od vodećih proizvođača vjetrogeneratora, kao što je General Electric, Vestas, Senvion i mnogih učesnika.Organizator, Reeco Grupa iz Njemačke, poziva sve predstavnike, investitore, rukovodioce, profesore i studente da se pridruže ovom velikom događaju za budućnost BiH u oblasti obnovljivih izvora energije sa pozivom "Otvorimo vrata i gradimo mostove za čistiju BiH!".