Malinari SBK žele graditi hladnjače u saradnji s kantonalnim vlastima: Prerađivat ćemo maline i izvoziti

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon protesta malinara u Vitezu i Kiseljaku ništa se nije promijenilo. Zamjenik direktora otkupljivača iz Kiseljaka obećao je malinarima da će odluka o cijeni od 2 KM po kilogramu biti poništena, ali to se nije dogodilo. Malinari sada žele postati konkurencija njima i praviti vlastite hladnjače.

Predstavnici Asocijacije "Zajedno za bh. malinu" održali su nekoliko sastanaka s nadležnima u SBK i FBiH te im je obećana pomoć. Na ovom području se nalazi najveća površina zemlje prekrivena malinama, a pretpostavlja se da samo na području općine Travnik ima blizu 1.000 dunuma.



Nakon sastanka u Federalnom ministarstvu poljoprivrede s ministrom Šemsudinom Dedićem, doneseni su zaključci i ukoliko oni budu provedeni, bh. malinari s ovog područja će zajedno s kantonalnim vlastima i sredstvima Svjetske banke, odnosno projekta IFAD, praviti vlastite hladnjače i sami prerađivati maline.



Malinari su podsjetili da su općine aplicirale sa samo sedam projekata u okviru IFAD-a koji osigurava grantovska bespovratna sredstva u iznosu od 70 posto.



"Tražimo da kantoni, općine i gradovi podrže instaliranje hladnjača u svojim sredinama. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u narednoj budžetskoj godini treba kroz program direktne podrške proizvodnje za narednu godinu planirati poticanje proizvodnje, a ne proširenje površine pod malinama", navodi se u zaključcima asocijacije.



Traže od svih kantona, općina i gradova da u skladu sa svojim mogućnostima, a na osnovu zaključka Parlamenta FBiH, osiguraju dio poticajnih sredstava za podršku proizvođačima malina.



"Neophodno je izvršiti harmonizaciju svih poticajnih davanja za jagodičasto voće (maline), kako na nivou FBiH, tako i na kantonalnim i općinskim, kako bi se svi proizvođači malina doveli u ravnopravan odnos. Otkupna cijena malina treba biti tržišna, pri tome imajući u vidu sve okolnosti koje karakterišu održivost proizvodnje i plasman malina. Federalno ministarstvo poljoprivrede će kao kontrolnu mjeru zatražiti od UIO sve izlazne fakture kako bi sagledali sve aspekte u vezi s kretanjem cijena malina na tržištu i spriječili monopolističko ponašanje kod formiranja cijena", navode malinari.



Kako je rekao predsjednik Asocijacije "Zajedno za bh. malinu" Edin Mameledžija, ako općini Travnik treba hladnjača od hiljadu tona, kako ne bi ovisli o posotjećim hladnjačarima, treba implementirati projekt za hladnjaču i sitne maline koje nisu prve klase, a koje bi preradili u napitke i džemove, dok bi maline prve klase izvozili.



"Imat ćemo sastanke u Zenici i Travniku s premijerom i načelnicima te Halilom Omanovićem iz Svjetske banke, da vidimo šta možemo uraditi. Vlasti su pokazale želju i volju da nam pomognu", rekao je Mameledžija.



Planiraju projekt hladnjača implementirati u svim općinama SBK, ali se proširiti i na druge dijelove BiH, ukoliko naiđu na podršku. Ako kojim slučajem ne uspiju do sljedeće godine napraviti hladnjače, razmišljaju da maline uopće ne beru.



"Otkupljivači ne bi smjeli prodavati maline po cijeni od dva i više eura. Mi se nadamo da će cijena malina skočiti na evropskom tržištu i da se proda po višoj cijeni pa da nam isplate razliku u 10. ili 12. mjesecu. Ljudi su izašli neformalno i protestovali, jer je Orange Plus donio odluku mimo Ugovora o cijeni i time prekršio zakon. Nije uredu da se malinari omalovažavaju i potcjenjuju, protiv njih će vjerovatno biti podnesena krivična prijava", rekao nam je.



Sadašnja situacija u vezi s cijenama najviše će se odraziti tek u zimskim mjesecima kod malinara koji žive od prodaje. Mameledžija kaže kako su ljudi od sadašnje zarade trebali živjeti i u zimskim mjesecima, ali sada neće moći.



"Mi godinama nismo postojali za vlasti, a sada Federalno ministarstvo poljoprivrede iskazuje volju i želju da nam pomogne i formira se radna grupa za traženje dugoročnog rješenja. Nadamo se da će nam proširiti i sortnu listu. Boli nas činjenica da niko do sada nije prepoznao koliki doprinos dajemo državi izvozom malina", kazao je Mameledžija.