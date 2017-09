Promo / Maja Petrović: Moj posao su sreća i zadovoljstvo radnih kolega

Mlada Sarajka Maja Petrović uspješan je menadžer u poznatoj kompaniji Ministry of Programming. Ova kompanija konstantno otvara nova radna mjesta, stoga je Maja kao osoba koja bira nove članove tima, odlučila otvoreno podijeliti i vlastitu priču o putu do uspjeha koji i nije uvijek išao po planu, te otkriti šta moderne kompanije i najpoželjniji poslodavci danas očekuju od kandidata.

Nakon što je diplomirala na Fakultetu političkih nauka nije našla posao u struci i odlučila se za rad na kruzerima. No to nije bio posao na kom se dugo planirala zadržati."Ubrzo nakon diplomiranja, suočila sam se s realnošću i uvidjela da me diploma fakulteta nikako ne izdvaja iz gomile kandidata na tržištu rada koji već posjeduju istu i čekaju svoju priliku na birou zapošljavanja. Bilo mi je jasno da moram proširiti svoju edukaciju. Reklama za BusinessAcademy mi je privukla pažnju jer je došla u pravom momentu kada sam počela razmišljati o tome šta i kako dalje.Kao vječni zaljubljenik u psihologiju, oduševila sam se prilici da se usmjerim na moderni HR Management, a da ne moram dizati velike kredite za školarinu negdje van Bosne i Hercegovine", otkrila je Maja.BusinessAcademy je osmislila savremen model školovanja na daljinu, koji je idealno rješenje za sve ljude koji imaju problem s više obaveza i nedostatkom vremena. Polaznici mogu pohađati ovaj program iz svih gradova BiH i šire.Po uspješnom završetku programa imaju priliku polagati za svjetski priznate certifikate u oblasti biznisa."Skeptik u meni se na početku školovanja za menadžera ljudskih resursa prepao da neću izaći sa programa kao spreman HR, sposobna da radim taj posao. Na sreću, ispostavilo se da sam pogriješila", iskreno je podijelila Maja.Najveću podršku Maji su pružili mentori i predavači sa akademije koji nesebično prenose bogato poslovno iskustvo na polaznike i svakodnevno su dostupni za konsultacije."Kada učiš od ljudi koji su na regionalnom, a neki čak i svjetskom nivou ostvarili uspješne karijere na vodećim funkcijama, lakše možeš vjerovati da i ti možeš ostvariti svoje poslovne ciljeve. Najviše mi se sviđa praktičan pristup u edukaciji, radi se na realnim radnim zadacima i projektima. Slobodno mogu da kažem da sam po završetku BusinessAcademy odmah bila spremna uhvatiti se u koštac sa poslom u HR odjelu bilo koje kompanije", zadovoljno nastavlja naša sagovornica.Prvu poslovnu priliku u menadžmentu ljudskih resursa Maja je dobila već na samom početku programa, međutim, bila je kratkog vijeka te se opet morala vratiti poslu na kruzerima. Put je vrlo brzo odveo na Maltu gdje je ponovo dobila odličnu poslovnu priliku, no nažalost nije uspjela dobiti radnu dozvolu i ponovo se vratila u Sarajevo kao nezaposlena.To nikako nije demotivisalo ambicioznu Maju Petrović. "Nisam odustala. Poslovne prilike koje sam dobila bile su dokaz da sam na odličnom putu da ostvarim svoj cilj. Nisam gledala na promjenu posla kao poraz, već sam snažno vjerovala da me očekuju još bolje prilike".Nedugo nakon toga Maja je dobila posao u poznatoj kompaniji Ministry of Programming, na poziciji People Operations Manager "Posao koji radim u Ministryu je dinamičan. Ministry of Programming primarno radi sa inovativnim internacionalnim softverskim kompanijama, startupima, što znači da unutar kompanije postoje različiti timovi ljudi, i ja sam, najjednostavnije rečeno, zadužena za njihovu dobrobit. Želim naglasiti dobrobit, jer se odrednice kulture kompanije Ministry of Programming temelje na sreći. Ovo znači da se mnogo vodi računa o generalnom zadovoljstvu ljudi, uslovima u kojima rade, opremi koju koriste, mogućnostima njihovog daljeg napredovanja. Posao u Ministryu me ispunjava u više segmenata. Definitivno se osjećam kao važna karika i znam kako doprinosim rastu i razvoju kompanije, ali i sopstvenom napredovanju", entuzijastično dodaje Maja.Majini planovi za budućnost vezani su za posao u Ministryu. Također, uključena je na nekoliko različitih kurseva, a kaže i da planira savladati osnove programiranja , te poboljšati svoj talijanski. Njeno iskustvo u regrutovanju novozaposlenih pokazalo je i da poslodavci imaju problem u pronalaženju adekvatnog kadra, posebno kada su menadžerske funkcije u pitanju, a iste nose i najveću zaradu u kompaniji."Dobijemo gomilu CV-jeva, oni koji ispunjavaju uslove identični su po kvalifikacijama, kako odabrati jednog od 100 istih. Certifikati, kursevi, seminari, dodatne edukacije izdvajaju nas od ostalih", zaključuje Maja.I na kraju, kao što je Albert Einstein rekao: "Once you stop learning, you start dying".