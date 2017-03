Liskovački kamen predstavlja prirodno bogatstvo cazinskog kraja, a eksploatacija i prodaja kamena neobične ljepote i visokog kvaliteta već je odavno glavni izvor prihoda brojnim mještanima naselja Liskovac.

