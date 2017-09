Visoka delagacija Narodne republike Kine koja ovih dana boravi u našoj zemlji, danas se sastala sa rukovodstvom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Bilo je govora o obostranoj saradnji te su uspostavljani vrijedni kontakti koji bi svoje rezultate mogli dati u narednom periodu, posebno u području turizma.

Visoka delagacija Narodne republike Kine koja ovih dana boravi u našoj zemlji, danas se sastala sa rukovodstvom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Bilo je govora o obostranoj saradnji te su uspostavljani vrijedni kontakti koji bi svoje rezultate mogli dati u narednom periodu, posebno u području turizma.

Visoku delegaciju Kine prevodio je Ma Peihua, dopredsjednik Kineske političke konzultativne narodne konferencije koji je bio pun pozitivnih dojmova o Hercegovini.



"Došli smo sa ciljem ne samo da produbljujemo naše tradicionalno i duboko prijateljstvo nego da diskutujemo o daljem razvoju bilateralnih odnosa kao i jačanju privredne saradnje. Jučer sam imao niz važnih susreta, kako sa članovima Predsjedništva, tako i sa predsjedavajućim Vijeća ministara kao i čelnim ljudima oba doma Parlamentarne skupštine BiH s kojima sam vodio vaoma iskrene i detaljne prijateljske razgovore i mogu reći da su sastanci veoma plodonosni", kazao je u uvodu Ma Peihua.



Voditelj kineske delegacije kazao je i da su putujući od Sarajeva do Mostara uživali u pejzažima za koje je član delegacije ranije ambasador u Ženevi ustvrdio da su ljepši od onih koje možete vidjeti u Švicarskoj.



"Danas smo razgovarali i konstatovali kako postoji ogroman potencijal za saradnju što se tiče turizma, posebno jer ovaj kanton ne samo da posjeduje lijepe pejzaže, posjeduje i posebne kulture i gostuljubiv narod, kao i dva mjesta koji su na listi UNESCO-a, to će sigurno biti velika buduća turistička destinacija za Kineze", dodao je Ma Peihua, dopredsjednik Kineske političke konzultativne narodne konferencije.



Konstatovan je i veliki potencijal za saradnju u sektoru energetike, iskorištavanja hidropotencijala, poljoprivrede i rudarstva. Najavljen je dolazak većeg broja kineskih preduzeća u HNK da u saradnji sa domaćim kompanijama ostvaruju nove poslove.



"Moje je zadovoljstvo da sam se danas susreo sa dragim gostima iz prijateljske NR Kine, a posjeta ovako visoke delagacije našem kantonu, nakon štu su se susreli sa najvećim zvaničnicima Bosne i Hercegovine, dokazuju značaj ovog kantona. Česti posjeti delegacija Narodne republike Kine Bosni i Hercegovini, našim regijama i kantonima pokazuju da su prijateljski odnosi i saradnja na najvišem nivou od uspostave diplomatskih odnosa 1995. godine", kazao je Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona.



Odnosi između dvije zemlje će se unaprijediti i dodatno razvijati, najavio je Herceg te kazao kako je značajna privredna sradnja između naše zemlje i Kine posebno u energetici.



"Izražen je interes za saradnju u oblasti poljoprivrede, turizma, proizvodnje hrane, obnovljivih izvora energije te proširenje i jačanje saradnje u oblasti kulture i visokog obrazovanja. Danas smo imali kvalitetne i uspješne razgovore, a ja sam izrazio želju da naš kanton i naši gradovi i općine ostvare i formalnu saradnju i prijeteljstvo sa gradovima, regijama i provincijama kroz bratimljenje i dalju saradnju", zaključio je Herceg.



Nakon sastanka u mostarskoj vijećnici na kom su razmijenjeni i simbolični pokloni, dvije delegacije prošetale su do Starog mosta te razgovore nastavili na radnom ručku.