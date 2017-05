FIPA na Bečkom ekonomskom forumu u Beogradu

U Beogradu je jučer održan Bečki ekonomski forum (Vienna Economic Talks-Beograd Meetings 2017).

U Beogradu je jučer održan Bečki ekonomski forum (Vienna Economic Talks-Beograd Meetings 2017).

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Gordan Milinić uzeo je učešće na panelu “Regional cooperation on a European path”.



Milinić je tom prilikom govorio o investicijskim potencijalima regiona, dosadašnjoj saradnji i prijedlozima za unapređenje buduće saradnje. Istakao je da je samo kroz zajedničku saradnju i intenzivnije promovisanje regije moguće privući značajniju pažnju svjetske poslovne zajednice.



"Države regiona samo kroz saradnju mogu da osiguraju stabilnost i dugoročni prosperitet, te je neophodno da se privredna povezanost zemalja regiona stalno unapređuje uz jačanje konkurentnosti. Koordinirano djelovanje ključno je za dalje unapređenje regionalne saradnje i ekonomskog razvoja, te za intenziviranje procesa evropskih integracija, kao ključnog strategijskog opredjeljenja država regiona. Za intenzivniju regionalnu saradnju vrlo je važan uticaj EU. I pored brojnih izazova s kojima se suočava, EU mora ojačati svoje prisustvo na zapadnom Balkanu i, kroz jasnu evropsku perspektivu i dinamiziranje procesa pristupanja, intenzivirati dalju demokratizaciju i transformaciju država regiona", rekao je Milinić u toku svog izlaganja.



Ostali panelisti su bili: Oskar Benedikt, Acting Head of the Delegation of the European Union in Serbia, Ognian Donev, CEO Sopharma PLC, Bulgaria, Vice-President of Vienna Economic Forum, Holger Muent, Director for the Western Balkan, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Nataša Mikuš Žigman, State Secretary of Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts, Croatia, Emmanuel Forest, CEO, Bouygues Europe, Belgium, Member of the Board of Vienna Economic Forum, a panel je moderirao prof.dr. Miroljub Labus.



Poslije zvaničnog panela, direktor FIPA-e je održao sastanke sa predstavnicima stranih kompanija koji su željeli saznati više informacija o situaciji u BiH, podsticajima i poreskom sistemu, te atraktivnim sektorima i projektima spremnim za realizaciju.



Tokom panela posebna pažnja je bila usmjerena na Milinićevo mišljenje o prerastanje CEFTA-e u regionalnu carinsku uniju.