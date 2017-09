Kompanija Infobip već odavno opravdava status jedne od vodećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini, čiji ured u Sarajevu danas upošljava više od 100 mladih stručnjaka iz različitih oblasti, dajući im priliku za rad sa najvećim međunarodnim brendovima, poput Facebooka, Ubera, Vibera, WhatsAppa i brojnih drugih.

