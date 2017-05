Ford smijenio izvršnog direktora nakon 28 godina u kompaniji

Mark Fields (Foto: EPA)

Američki automobilistički koncern Ford Motor Company smijenio je izvršnog direktora Marka Fieldsa usred zabrinutosti o trenutnim rezultatima kompanije i njenoj strategiji za budućnost, kazala je osoba upućena u situaciju u ovoj kompaniji.

"Mark Fields odlazi u penziju u 56. godini, nakon 28 godina u ovoj kompaniji", rekao je ovaj izvor, koji je želio ostati anoniman, javlja AP.



Fieldsa će zamijeniti Jim Hackett koji se pridružio Fordovom odboru 2013. godine, kazao je izvor.



Hackett od prošle godine upravlja Fordovom jedinicom za mobilnost. On je bivši izvršni direktor Steelcasea, kompanije koja proizvodi uredski namještaj.



"Uprkos stvaranju vjerodostojnog profita, Fields nije uspio pretvoriti Ford u miljenika berze, a to se može dokazati kao nedostižno i u budućnosti", kazao je Jack Nerad, glavni urednik web stranice o kupovini automobila Kelley Blue Book.



Hackett se smatra zaslužnim za transformaciju svoje bivše kompanije, jedne od vodećih svjetskih proizvođača namještaja, dijelom predviđajući prelazak iz malih kancelarija u otvoreni radni prostor. Međutim, on je također ukinuo hiljade poslova i prebacio proizvodnju namještaja u Meksiko kako bi smanjio ogromne gubitke u kompaniji.



Hackett će morati umiriti investitore zabrinute zbog pada udjela Forda na američkoj berzi, odluka o neproizvodnji određenih tipova automobila, te zaostajanju za konkurentima.