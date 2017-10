Ako svoj novac držite u banci, ova informacija sigurno će vas zanimati.

Ako svoj novac držite u banci, ova informacija sigurno će vas zanimati.

Upravo dok ovo čitate, na svjetskim finansijskim tržištima traje izrazito žestok monetarni rat, koji prijeti da obezvrijedi evropsku, ali i sve druge vodeće svjetske valute.Iz mjeseca u mjesec u razdoblju dužem od dvije godine, Evropska centralna banka proizvodi i u svjetski finansijski sistem ubaci čak 60 milijardi novostvorene eurske valute. Na taj je način u proteklom razdoblju "ni iz čega" proizvedeno više od 1,2 trilijuna eura. Riječ je o iznosu čak trideset puta većem od godišnjeg bruto nacionalnog proizvoda cijele Bosne i Hercegovine.Cilj te nezapamćene monetarne mjere bio je da se euro obezvrijedi i to zato da bi evropska ekonomija postala konkurentnija na svjetskom tržištu. U oktobru ove godine vodstvo Evropske centralne banke na čelu s Marijem Draghijem razmatrat će daljnje aktivnosti vezane za monetarnu politiku u Evropi. S obzirom na to da je euro relativno ojačao u odnosu na američki dolar, ali i u odnosu na druge glavne valute, sasvim je moguće da će se štampanje eura bez pokrića nastaviti istim tempom i dalje. Budući da je bosanskohercegovačka valuta čvrsto vezana uz euro, obezvređenje bi moglo pogoditi i domaću valutu.Svaki novi euro što ga Evropska centralna banka stvara ni iz čega, smanjuje kupovnu moć eura koji se nalazi na štednom bankovnom računu. Velik broj naših građana svoju štednju čuva upravo u eurima. Tradicija čuvanja novca u stranoj valuti započela je još u doba popularne njemačke marke, odnosno, u vrijeme dok je povjerenje u jugoslavenski dinar bilo na iznimno niskom nivou.Nažalost, euro danas nije ni sjena onoga što je marka bila nekada. Euro doduše jeste službena valuta Savezne Republike Njemačke, ali je on istovremeno valuta i gotovo potpuno bankrotiranih zemalja poput Grčke, Portugala, Španije ili Italije. A svaka valuta onoliko je jaka koliko je jaka njena najslabija karika. Euro danas sve više podsjeća na omrznuti dinar, a sve manje na respektabilni njemački novac iz naše prošlosti.Štediše se teško mogu osloniti i na euro (a samim time i na marku) kao na pouzdano sredstvo pohrane vrijednosti na duge staze. Postoji li uopće išta u što bi svako od nas mogao smjestiti svoje bogatstvo, nešto čvrsto i postojano poput nekadašnje njemačke marke? Nešto kompaktno, likvidno i prepoznatljivo po cijelome svijetu, nešto na što ne treba plaćati porez na štednju?Odgovor je: postoji!To sredstvo ima više hiljada godina staru tradiciju i besprijekornu reputaciju. Njime su svoje bogatstvo štitili (a i još uvijek štite) kraljevi, carevi i bogati pojedinci. To je sredstvo izdržalo svaki test vremena, svaki rat, svaku bolest i svaku društvenu katastrofu.Riječ je o zlatu.Ako želite saznati više o zlatu kao sredstvu pohrane vrijednosti, posjetite web stranice vodećeg regionalnog ponuđača monetarnog zlata.Monetarno zlato proizvodi se u formi zlatnih poluga veličine 1 gram, 2 grama, 5 grama, 10 grama, 20 grama, 31,1 gram (1 unca), 50 grama, 100 grama, 250 grama, 500 grama, 1000 grama te u formi zlatnih kovanica.Monetarno zlato proizvode najuglednije svjetske kovnice plemenitih metala koje su pod strogom kontrolom Londonske berze plemenitih kovina. Ukoliko zadovolje visoke kriterije, Londonska berza izdaje im tzv. certifikat "Good delivery" kojim se dokazuje besprijekoran ugled kovnice.Monetarno zlato zapravo je samo još jedna (i to iznimno cijenjena) svjetska valuta. Kao što švicarski franak ima oznaku CHF, američki dolar USD, eurska valuta EUR, a bosanskohercegovačka marka BAM, tako i monetarno zlato na svjetskom tržištu ima svoju valutnu oznaku XAU.Monetarno je zlato vrlo likvidna forma imovine. Monetarne zlatne poluge mogu se u svakom trenutku pretvoriti u bilo koju drugu svjetsku valutu po tečaju koji se formira na svjetskom tržištu. A razlika između kupovne i prodajne cijene otprilike je usporediva s razlikom između kupovnog i prodajnog tečaja bilo koje dvije valute.Tvrtka Tetragram iz Zagreba putem brenda "Plemenit", svojim klijentima nudi kupovinu i prodaju monetarnog zlata u formi zlatnih poluga i zlatnih kovanica u skladu s najvišim evropskim standardima i po vrhunskoj cijeni! Više informacija o našoj ponudi možete pronaći na internet adresi U saradnji s vodećim evropskim koncernom za proizvodnju monetarnoga zlata, njemačkom kovnicom Heraeus, nudimo monetarne zlatne poluge veličina od 1 do 1.000 grama. Sve poluge proizvedene u kovnicama Heraeus posjeduju "Good Delivery" certifikat. Poluge prilikom kupovine dolaze s kovničkim certifikatom te certifikatom o autentičnosti "Plemenit".Cjelokupnu ponudu monetarnog zlata svojim kupcima nudimo ne samo uz besprijekoran kvalitet, nego i po vrhunskim cijenama, usporedivim s cijenama u Švicarskoj, Njemačkoj ili Austriji. Na regionalnom tržištu, pak, predstavljamo cjenovni standard bez konkurencije.Navedene poluge raspoložive su za trenutnu isporuku, što znači da ih možete odmah kupiti i preuzeti u središnjem uredu u Zagrebu, na adresi Svetice 19. Kontaktirajte na broj telefona +385 1 236 58 57 ili nas posjetite na internet stranici Zaštitite vrijednost svoje imovine. Pretvorite barem dio svoje ušteđevine iz eura ili maraka u zlatne poluge još danas.