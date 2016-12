Slovenija isplatila prve štediše Ljubljanske banke Glavne podružnice Sarajevo

Slovenija je prije kraja 2016. godine isplatila prvih 142 starih deviznih štediša Ljubljanske banke (LB) Glavne podružnice Sarajevo, u vrijednosti od 1,5 miliona eura.

Za štediše podružnica u Zagrebu i Sarajevu je na osnovu pravosnažnih informativnih izračuna i rješenja bilo realizovanih već više od 10.000 isplata, u ukupnom iznosu od 104,6 miliona eura, saopćeno je iz Ambasade Slovenije u BiH.Fond Republike Slovenije za nasljedstvo je odlučivanjem o zahtjevima za verifikaciju neisplaćenih starih deviznih depozita kod Glavne podružnice Sarajevo počeo 21. 10. 2016. Slovenija je tog dana od Bosne i Hercegovine dobila dokumentaciju pomenute podružnice, što je bilo objavljeno u Službenom listu Republike Slovenije. Tim su u skladu sa Zakonom o načinu izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu broj 60642/08 bili ispunjeni uslovi za početak odlučivanja i o zahtjevima za verifikaciju kod te podružnice. Fond je odmah počeo sa izdavanjem informativnih izračuna i prva 142 korisnika su isplate u vrijednosti od 1,5 miliona eura dobili još u 2016. godini.Fond Republike Slovenije za nasljedstvo je do sada već primio više od 28.500 zahtjeva za verifikaciju neisplaćenih starih deviznih depozita LB, od toga se više od polovine, odnosno više od 15.000, odnosi na Glavnu podružnicu Zagreb, a preostale na Glavnu podružnicu Sarajevo.Za Glavnu podružnicu Zagreb i Sarajevo ukupno je bilo realizovanih već preko 10.000 isplata pravosnažnih informativnih izračuna i rješenja, u ukupnom iznosu od 104,6 miliona eura.Fond izdaje informativne izračune štedišama, koji su poslali potpune zahtjeve sa svim potrebnim podacima za odlučivanje, a ostale štediše poziva na dopunu dokumentacije. Zahtjevi se obrađuju po redu dospijeća, a štediše mogu ubrzati postupak tako što će dokumentaciju koja nedostaje sami poslati i prije nego što ih Fond tome pozove. Vodič do kompletnog zahtjeva može se dobiti na linku na slovenskom engleskom jeziku.Slovenija dosljedno i u skladu sa usvojenim zakonodavstvom izvršava presudu u predmetu Ališić. Postupak verifikacije starih deviznih depozita se odvija jednako za štediše podružnica u Sarajevu i Zagrebu. Postupak je propisan zakonom, koji je Slovenija usvojila jula 2015. i osnova je za odlučivanje. Na izdate informativne izračune Fond je primio manje od 1% prigovora. Korisnici su sa dobivenim izračunima u velikoj većini saglasni i to potvrđuje da su zakonski uslovi odgovarajući. Fond zahtjeve za verifikaciju prihvata još do kraja godine 2017., a isplate će se odvijati i u 2018. godini, saopćeno je iz Ambasade Slovenije.