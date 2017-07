Rusi isplaćuju klirinški dug do 5. septembra

Ruska Federacija odobrila je isplatu klirinškog duga BiH u iznosu od 125,1 milion dolara, pišu Nezavise novine.

Kako je istaknuto iz Ambasade Ruske Federacije u Sarajevu, isplata je odobrena 20. jula ove godine i, prema važećim rokovima, kompletan iznos treba da bude isplaćen nadležnim institucijama u BiH najkasnije do 5. septembra tekuće godine.Prema diplomatskoj noti u posjedu Nezavisnih novina , koju je Ministarstvo spoljnih poslova BiH uputilo Ministarstvu spoljnih poslova Ruske Federacije, izražena je zahvalnost Rusiji na završenim procedurama u pripremi za isplatu duga."MIP BiH ima čast da potvrdi prijem note MIP-a RF 10-608N od 20. jula 2017. u vezi s ispunjavanjem svih internih pravnih procedura za stupanje na snagu sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade RF u vezi sa regulisanjem obaveza bivšeg Sovjetskog Saveza i bivše SFRJ, a koji je potpisan 21. marta u Moskvi", navedeno je u ovoj noti.Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, je potvrdio da je razmjenom nota između BiH i Rusije dogovoreno da od 20. jula počinje teći propisani rok za isplatu.Ocijenio je da je izvršavanje sporazuma značajan uspjeh Vijeća ministara BiH jer se, kako je rekao, radi o rješavanju duga koji postoji već dugi niz godina."Ovim sporazumom će RS dobiti 60 miliona maraka, koji će biti značajna sredstva za nju. Nadam se da će Vlada RS sredstva iskoristiti na pametan način i da novac neće otići na krpljenje budžeta, odnosno vraćanje dugova koji su napravljeni posljednjih godina. Takođe se nadam da će ovaj iznos biti iskorišten za neke strateške stvari za RS ili da će od ovog novca biti napravljen neki put, most, škola ili bolnica na korist građana RS", rekao je Crnadak za Nezavisne novine.Ministarstvo finansija RS, kako su nam saopštili, pozdravlja posljednje aktivnosti u vezi sa Sporazumom o ruskom klirinškom dugu, za koji ističu da je od podjednakog značaja za sve nivoe vlasti u BiH."Izuzetno smo zadovoljni da je nakon višegodišnje pauze u bilateralnim pregovorima o dugovanju RF prema BiH na osnovu ukupnog salda robne razmjene bivših država SFRJ, upravo zahvaljujući diplomatskim aktivnostima rukovodstva RS i dobroj volji ruske strane došlo do kompromisnog rješenja. Posebno smo zahvalni što je Vlada RF donijela odluku da stari klirinški dug prema BiH izmiri u novcu, za razliku od izmirenja duga prema ostalim državama sa područja bivše SFRJ", naveli su iz Ministarstva finansija RS.U Ministarstvu finansija i trezora BiH su nas obavijestili da su oni završili sve procedure na vrijeme i obavijestili rusku stranu o tome."Za dalje informacije ne znamo jer sva ostala komunikacija ide preko Ministarstva inostranih poslova BiH", rekli su oni.Podsjećamo, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, i Sergej Storčak, zamjenik ministra finansija Ruske Federacije, potpisali su u martu u Moskvi Sporazum o regulisanju obaveza bivšeg SSSR prema BiH.Prema potpisanom sporazumu, sredstva će biti raspoređena tako što će FBiH dobiti 58 odsto ili 72.591.543 dolara, RS 29 odsto ili 36.295.771 dolar, institucije BiH 10 odsto ili 12.515.783 dolara i Brčko distrikt tri odsto ili 3.754.735 dolara.Novac iz Rusije uglavnom je ukalkulisan u budžete za ovu godinu i dobrim dijelom već potrošen. Recimo, vlasti RS još ranije su rekle da će njime biti isplaćeni podsticaji poljoprivrednicima, dok su zajedničke institucije BiH sredstva od klirinškog duga planirale za kupovinu ili izgradnju objekata za smještaj institucija BiH.Prema budžetu institucija BiH za ovu godinu, objekte će kupovati ili graditi u Sarajevu, Istočnom Sarajevu i Mostaru, a u skladu s odlukama o višegodišnjim kapitalnim projektima koje odobri Savjet ministara BiH. Inače, BiH je ostala jedina zemlja bivše SFRJ kojoj još nije isplaćen tzv. klirinški dug.Obaveze prema ostalim zemljama bivše Jugoslavije izmirene su od 2011. do 2016. godine i isključivo su vraćene u robi. Raspodjela novca: FBiH: 72.591.543 dolara RS: 36.295.771 dolar Institucije BiH 12.515.783 dolara Brčko distrikt 3.754.735 dolara