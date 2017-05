Promo / Mladi iz Sarajeva, Mostara, Tuzle i Zenice volontirali u Union banci

Union banka se i ove godine uključila u provedbu edukativnog projekta "Volontiraj-kreditiraj" i omogućila srednjoškolcima iz Sarajeva, Mostara, Tuzle i Zenice da jedan dan rade u poslovnicama banke i na taj način ostvare prvo radno iskustvo.

Za učenike iz četiri bosanskohercegovačka grada, volontiranje u Union banci je bila jedinstvena prilika da se okvirno upoznaju sa bankarskim poslovima, načinu rada i odnosa prema klijentima, te da osjete stvarnu radnu atmosferu."Posao bankara mi se izuzetno dopao. Stalni kontakt sa ljudima je nešto što mi se jako sviđa. Upoznali smo se sa radnim danom osoblja Banke, njihovim ovlaštenjima i zadacima. Ovaj dan koji sam provela sa uposlenicima Union banke me ponukao da razmislim o bankarstvu kao mome budućem zanimanju", rekla je Elmira Hadžialjević, učenica Srednje Ekonomsko-trgovinske škole Tuzla.Učenica Srednje muzičke škole iz Zenice Adna Šestić kaže da ne razmišlja o bankarskom pozivu, jer je svoje buduće zanimanje već odabrala."Nakon volonterskog dana ovdje, odlučila sam da otvorim račun u Union banci kada postanem punoljetna. Od uposlenika Banke sam puno naučila o strukturi sistema bankarstva. Impresionirana sam razrađenošću sistema i načinima regulacije transakcija", kaže Šestić.Nejira Manso, učenica Srednje ekonomske škole iz Sarajeva kaže da joj se posao bankara ranije činio dosadnim, no jedan dan proveden sa uposlenicima Union banke promijenio je njen stav."Shvatila sam koliko različitih poslova ima u banci i koliko to ispunjava radni dan. Već planiram u četvrtom razredu izabrati smjer bankarstvo, a za dalje ću vidjeti", kaže Manso.Union banka drugi put učestvuje u projektu "Volontiraj-kreditiraj" i kako ističu u ovoj banci, njihova iskustva sa ovim projektom su vrlo pozitivna."Izuzetno nam je drago da smo i ove godine dio projekta "Volontiraj-kreditiraj" koji se već 10 godina provodi u BiH. Mladim ljudima u našoj zemlji se rijetko daje prilika za prvo zaposlenje, a mi smo svjedoci da su oni više nego zainteresovani za rad, puni entuzijazma i želje da nauče nešto novo, da steknu praktična iskustva. Učešćem u ovom korisnom projektu, Union banka želi dati svoj doprinos u osposobljavanju mladih ljudi, jer su upravo oni budućnost naše zemlje", kaže Suzana Omeragić, voditeljica Odjela marketinga i komunikacija Union banke.Projekat "Volontiraj-kreditiraj" provodi Udruženje građana "Infohouse" iz Sarajeva i to jubilarni, deseti put zaredom. Cilj projekta je direktno povezivanje srednjoškolaca s privrednim i drugim subjektima, na način da učenici u dogovoru sa školom, jedan školski dan zamijene tzv. Socijalnim danom i radom u nekoj firmi, ustanovi ili nevladinoj organizaciji, a ove godine se čak 700 srednjoškolaca odazvalo ovom projektu.