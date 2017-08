Hadžić: Vlada FBiH frizira podatke, a dugovi dolaze na naplatu tek u narednim mjesecima

Faruk Hadžić

Ne stišavaju se reakcije ekonomskih analitičara na jučerašnju informaciju da je nakon deset godine prvi put budžet Federacije BiH u suficitu. Ekonomski analitičar Faruk Hadžić smatra kako izvršna vlast frizira podatke jer nisu objavili da su do sada prikupili 47 posto planiranih prihoda te da dugovi tek u narednim mjesecima dolaze na naplatu.

Ne stišavaju se reakcije ekonomskih analitičara na jučerašnju informaciju da je nakon deset godine prvi put budžet Federacije BiH u suficitu. Ekonomski analitičar Faruk Hadžić smatra kako izvršna vlast frizira podatke jer nisu objavili da su do sada prikupili 47 posto planiranih prihoda te da dugovi tek u narednim mjesecima dolaze na naplatu.

Hadžić nam je rekao da podaci Vlade FBiH jesu tačne, ali da oni ne uključuju podatke koji mogu dati realno sliku o finansijskom stanju u entitetu do kraja godine.



"Prema podacima sa web stranice Federalnog ministarstva finansija, prihodi su na 47 posto planiranih međutim otplata duga je na 29 posto. To znači da dugovi imaju kasniji rok dospijeća u ovoj godini, odnosno u trećem i četvrtom kvartalu", kazao je Hadžić.



Kako kaže, da je otplata dugova na istom izvršenju onda bi definitivno Budžet FBiH bio u deficitu. On dodaje da će u trećem i četvrtom kvratalu na naplatu doći vanjski i unutrašnji dugovi nakon čega će biti puno veća finansijska izdvajanja što će dovesti do deficita.



"Ovo je friziranje podataka jer realno kada gledamo to jeste suficit, ali dugovi će tek sada doći na naplatu. Izvršenje prihoda će ići svojim tokom, a imat ćemo daleko većih izdatke zbog čega ćemo imati problema sa servisiranjem dugova. Odnosno, morat ćemo ići na ponovno zaduživanje kako kod domaćih tako i kod vanjskih finansijskih institucija", rekao je Hadžić.



Što se tiče klirinškog duga, on nam je kazao da su u izvještaju za prvih šest mjeseci navedena sredstva (120.000.000 KM) od ruskog duga za finansiranje budžetske potrošnje, tako da svaka priča o gradnji brzih cesta nema realnog osnova.



"U dokument piše da je njihovo stanje nula jer ona u prvih šest mjeseci nisu bila operativna. Pošto su legla u augusta ona su već 'progutana' i ići će na finansiranje rashoda kako je to planirano. Vlada FBiH u startu ih je uračunala kao sredstva za finansiranje kako bi se osigurali ukoliko ne dobiju jednu tranšu sredstva iz kredita MMF-a", kazao je Hadžić.



On zaključuje da sredstva od klirinškog duga sigurno neće ići na infrastrukturne projekte već na finansiranje rashoda.