Ostvarite niz pogodnosti u BBI Banci i u posebnoj akciji "Zovite na slatku".

Ostvarite niz pogodnosti u BBI Banci i u posebnoj akciji "Zovite na slatku".

Sa sloganom "Zovite na slatku" Bosna Bank International (BBI) pokrenula je 1. marta novu akciju finansiranja za rješavanje potreba svake porodice bilo da je to finansiranje kupovine, izgradnje ili adaptacije "krova nad glavom" ili pak kupovina automobila, bijele tehnike, te finansiranje obrazovanja, turističkih putovanja, medicinskih i drugih vrsta usluga.BBI posebno naglašava svoja povoljna finansiranja otkupa skupih kredita u drugim finansijskim institucijama. Ova ponuda finansiranja BBI banke uključuje niže profitne stope, već od 3,33 posto, veće iznose i duže rokove otplate, fleksibilno obezbjeđenje i mnoge druge pogodnosti."BBI banka je uvijek na usluzi klijentima i želi im pružiti vrhunski kvalitet usluge. Nova akcija finansiranja "Zovite na slatku" pripremljena je na način da riješi potrebe svake porodice na najbolji mogući način. Cilj nam je da naši klijenti budu zadovoljni i da nakon uspješno kupljene kuće, stana, adaptiranog doma, kupljenog automobila ili novog televizora zovu na slatku svoje najdraže. Kako smo mi banka koja drži do moralnih principa građanima BiH koji imaju potrebu za sredstvima savjetujemo da se prije zaduživanja posavjetuju sa finansijskim stručnjacima", kazao je o novoj akciji Amel Kovačević, direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom BBI banke.Iz Sektora za poslovanje sa stanovništvom BBI banke dodaju: "Osoblje BBI banke rado će svima dati odgovore kako da kućni budžet usklade s potrebama i mogućnostima. Spremni smo za sve građane, bez obzira da li su naši klijenti ili ne, dati korisne savjete, matematički im izračunati koliko im se određeno finansiranje, ili investiranje u kuću ili stan isplate i kako bi i koliko mogli uštedjeti".Za one kojima je potreban gotovina, BBI banka nudi finansiranje do 70 hiljada KM bez hipoteke i police osiguranja, a uz aktivaciju paketa proizvoda otvorene su mogućnosti za ostvarivanje dodatnih pogodnosti.Za detaljnije informacije o ovoj akciji posjetite web stranicu banke: www.bbi.ba , nazovite besplatni info telefon 0800 200 20 ili posjetite vama najbližu poslovnicu BBI Banke.