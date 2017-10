Federacija BiH je najpogodnija za firme koje doniraju, Srbija najgora u regionu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Porezne olakšice kroz direktne poreze, koje kompanije mogu uživati na osnovu svog društveno korisnog angažovanja, ne postoje u Bosni i Hercegovini. Ipak, ono na šta firme u BiH mogu računati jeste tretiranje donacija kao poslovnih rashoda koji se kasnije mogu tretirati kao porezni rashodi.

