Europol objavio zlatna pravila online kupovine koja će vam pomoći da izbjegnete prevaru

Veliki je broj ljudi u svijetu koji svakodnevno koristi blagodati internet kupovine koja ne zahtijeva izlazak iz kuće. Online kupovina je sve popularnija i kod nas, barem kada je riječ o stvarima i brendovima koji nisu dostupni na bh. tržištu. Korištenje kartice u online kupovini uključuje brojne rizike, zbog čega je Europol na svojoj stranici objavio zlatna pravila sigurne kupovine.

Veliki je broj ljudi u svijetu koji svakodnevno koristi blagodati internet kupovine koja ne zahtijeva izlazak iz kuće. Online kupovina je sve popularnija i kod nas, barem kada je riječ o stvarima i brendovima koji nisu dostupni na bh. tržištu. Korištenje kartice u online kupovini uključuje brojne rizike, zbog čega je Europol na svojoj stranici objavio zlatna pravila sigurne kupovine.

Prije narudžbe pažljivo pročitajte uslove, uključujući i dio koji je ispisan sitnim slovima. Provjerite jesu li podaci o adresi prodavača dostupni na web stranici i zapišite ih u slučaju da trebate vratiti pošiljku.



Isporuka pogrešnog proizvoda ili usluge je uobičajena prilikom online kupovine, a ukoliko imate problem s isporučenom robom prvo se obratite onom od koga ste je kupili. Preporučuje se korištenje e-maila kako biste imali evidenciju prepiske. Ukoliko problem ne možete riješiti s trgovcem, obratite se službi za korisnike banke.



Uvijek čuvajte sve dokumente vezane za kupovinu i ako se obraćate banci priložite kopiju prepiske s osobom od koje ste kupili proizvod. Ukoliko vraćate neispravnu ili oštećenu robu uvijek to činite preporučenom poštom i čuvajte račun.



Ukoliko ste žrtva prevare slučaj prijavite policiji, a zatim banci, ukoliko ste proizvod platili kreditnom ili debitnom kraticom, jer ćete možda ostvariti pravo na povrat novca.



Putem e-maila nikada ne šaljite broj kartice, PIN ili bilo kakve druge informacije o kartici. Ako ne kupujete ništa nemojte slati podatke o kartici jer postoje igrice i lažne lutrije čiji je cilj isključivo da dobiju podatke o vašoj kreditnoj kartici.



Mnoge stranice za prodaju će željeti pohraniti podatke o plaćanju, razmislite dva puta prije nego što na to pristanete jer biste vrlo lako mogli postati žrtva cyber kriminala.



Kupujte samo od pouzdanih trgovaca i kupujte marke koje ste ranije koristili. Obavezno provjerite ocjene koje je prodavač dobio od drugih kupaca na Amazonu ili eBayu. Izbjegavajte online kupovinu na stranicama koje ne koriste potpunu autentifikaciju (Verified by Visa/MasterCard Cesure Code). Ako stranice ne podržavaju punu autentifikaciju provjerite je li prijenos podataka zaštićen na pravi način.



Nemojte slati novac nikome koga ne poznajete jer sigurno ne biste dali novac nepoznatoj osobi na ulici i nikada ne šaljite novac unaprijed. Koristite kreditne kartice prilikom online kupovine jer većina njih ima snažnu politiku zaštite kupaca. Ako ne dobijete ono što ste naručili onaj ko vam je izdao karticu će vam vratiti novac.



Uvijek čuvajte sve dokumente vezane za online kupovinu jer bi vam mogli biti potrebni za utvrđivanje uslova prodaje ili dokazivanje da ste platili robu.



Neke online trgovine izvan Evrope traže da im faksom pošaljete kopiju vaše kartice i pasoša kako bi se osigurale da nalog za kupovinu daje pravi vlasnik kartice. Nemojte to nikada učiniti, ali budite spremni na to da vam roba neće biti isporučena.