Emirates Airlines se uključuje u letove iz Sarajeva za Dubai

Foto: EPA

Jedna od najvećih aviokompanija na svijetu, Emirates Airlines, ostvarila je saradnju sa aviokonmpanijom Flydubai prema kojoj će zajednički dijeliti letove iz Dubaija prema Sarajevu, Beogradu i Skoplju.

Emirates Airlines je već Flydubaiu ustupila svoje kodove za usluge letenja prema srbijanskoj prijestolnici. Uskoro će biti poznati kodovi za letove u Sarajevo i Skoplje.



Ovakav vid saradnje između aviokompanija poznat je kao "codesharing", ali u ovom slučaju Emirates Airlines i Flydubai će uključiti i integriranu mrežnu saradnju radi koordiniranja vremena letova. Ovi avioprijevoznici već imaju interne sporazume o uslugama letova od i do Sarajeva, Beograda i Skoplja koji dozvoljava putnicima presjedanje na letovima bez ponovnog čekiranja. Međutim, takvi sporazumi ne pokrivaju koordinirano vrijeme leta.



Emirates Airlines i Flydubai već imaju zajedničke letove prema 216 gradova, a očekuje se kako će do 2022. godine pokrivati 240 destinacija u ovim kombiniranim operacijama, sa ukupnom flotom od 380 aviona.



Emirates Airlines je prve linije prema bivšoj Jugoslaviji, između Dubaija i Zagreba, uveo ovog ljeta, i to nakon što je Flydubai otkazao let prema hrvatskoj prijestolnici u decembru prošle godine.



Flydubai je saopćio kako putnici mogu očekivati unapređenje avio-povezanosti s gradovima bivše Jugoslavije od ove zime. Prema prvim informacijama, Flydubai će od 4. novembra uvesti dodatne letove iz Dubaija prema Skoplju, čime će se broj letova prema makedonskom glavnom gradu povećati na tri sedmično. Zatim će se od 25. novembra broj letova između Dubaija i Beograda povećati sa četiri na sedam puta sedmično. Na kraju, letovi Flydubaija između Dubaija i Sarajeva će se odvijati četiri puta sedmično, kao što je to bilo i prošle zime.