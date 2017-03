Ekonomska aktivnost BiH u prošloj godini skromno povećana

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ekonomska aktivnost Bosne i Hercegovine u prošloj godini skromno je povećana, sa skoro upola sporijim rastom u odnosu na stopu od 3,1 posto iz pretprošle godine, pri čemu je posebno nizak rast zabilježen u prvom prošlogodišnjem polugodištu, navodi Direkcija za ekonomsko planiranje BiH u biltenu "Ekonomski trendovi".

Poboljšanje s nešto većim realnim rastom registrirano je u trećem kvartalu prošle godine. Glavni izvori rasta u prošloj godini bili su izvoz robe s realnom stopom većom od pet posto, te blagi porast finalne potrošnje, uz stagnaciju investicija u stalna sredstva.



Izvozni rast i blagi porast domaće potražnje su doveli do realnog povećanja uvoza koje je dovelo do blagog realnog povećanja vanjsko-trgovinskog deficita uprkos njegovom nominalnom smanjenju.



Sve to se odvijalo u uslovima ubrzanog rasta u okruženju, te smanjenju svjetskih cijena koje su u najvećoj mjeri dovele do pada izvoznih i uvoznih cijena u BiH i deflacije od 1,3 posto tokom devet mjeseci prošle godine.



Ekonomski rast u okruženju obično u velikoj mjeri određuje ekonomska kretanja u BiH, i to ne samo kada je riječ o izvoznoj potražnji već i finansiranju dijela finalne potrošnje, investicija i slično.



Taj utjecaj se u prošloj godini manifestirao prvenstveno kroz izvoz dok su prilivi po osnovu finansiranja domaće potražnje bili dosta skromni.



Značajan nominalni rast izvoza robe i usluga od 4,7 posto bio je uglavnom rezultat ubrzavanja ekonomskog rasta nekih od najvažnijih zemalja u okruženju, posebno iz eurozone.