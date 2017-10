U organizaciji Općine Grude danas su promovirani su rezultati i označen završetak implementacije ključnog dijela aktivnosti Projekta privlačenja investicija i promicanja poslovnog okružja na lokalnom nivou u BiH – LIFE kojeg u ovoj općini provodi grupacija Svjetske banke uz podršku britanske ambasade u BiH.

Uspješnom realizacijom projekta LIFE, Općina Grude sada je u mogućnosti lakše, brže, jeftinije i transparentnije izdavati dozvole i rješenja svojim privrednicima i građanima, te na taj način olakšati njihovo redovno poslovanje.Ovom je prilikom prezentiran Elektronski registar Općine Grude, kao direktan rezultat rada na provođenju Projekta LIFE. Putem E-registra građani i privrednici, ali i svi oni koji žele poslovati u ovoj općini, brzo i jednostavno na jednom mjestu mogu saznati kojem općinskom tijelu trebaju podnijeti željeni zahtjev, koju dokumentaciju trebaju priložiti, te koliko će postupak koštati i u kojem će roku biti riješen.E-registar omogućuje preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, što također pojednostavljuje i ubrzava cjelokupan proces interakcije općinskih službi, privrednih subjekata i građana ove općine, a dostupan je svakoga dana od 0 do 24 sata na službenoj web-stranici Općine www.grude.info Općina Grude danas ima unaprijeđen sistem servisiranja investitora po načelu "sve na jednom mjestu“, a jedan od najvažnijih alata informiranja investitora o potencijalnim prilikama je svakako i Investicijski profil Općine Grude koji sublimira sve informacije potrebne investitorima, uključujući i konkretne lokacije, njihove potencijale i konkurencijske prednosti, te kakvu podršku investitor može očekivati u procesu realizacije investicije. Projektom LIFE uspostavljen je i podržan rad Mehanizama koordinacije za saradnju s privatnim sektorom putem kojeg su lokalni privrednici institucionalno uključeni u dijalog s općinskom administracijom, te aktivno sudjeluju u procesu kreiranja rješenja za promicanje poslovne klime u svojoj općini.Sklapanjem sporazuma s javnim institucijama i komunalnim poduzećima Općina Grude je stvorila uvjete za značajno pojednostavljenje procesa izdavanja građevinskih dozvola, te uvela jednošalterski sistem poslovanja u odjelu prostornog uređenja i građenja. Realizacijom ove aktivnosti Projekta LIFE, građani i privrednici Gruda sada ne moraju lično odlaziti na 11 različitih adresa kako bi sakupili 16 mišljenja i saglasnosti od institucija i komunalnih preduzeća radi legalizacije planirane gradnje. Realizacijom ove reforme, sada, investitori osobno trebaju posjetiti ukupno 6 institucija kako bi pribavili 9 dokumenata, a sve ostalo će Općina pribavljati u njihovo ime, po službenoj dužnosti i podnesenom zahtjevu.Radi jačanja transparentnosti prema investitorima, osim Investicijskog profila Općine Grude, od danas na službenoj internet stranici Općine Grude bit će dostupna i ažurna lista općinskih poticaja, koja omogućuje pravovremeno informiranje i jednakopravnu utakmicu između svih privrednih subjekata u ovoj općini, što je značajan iskorak u promicanju transparentnosti i pravne sigurnosti u radu općinske administracije.Iako općina Grude po mnogim pokazateljima, posebno prihodima po glavi stanovnika, spada među razvijenije općine FBiH, realizacijom preporuka projekta LIFE potvrdilo se da uvijek ima prostora za napredak. Snižavajući iznos taksi, čak i do 50% za određene usluge, poslovni subjekti i građani će u prosjeku svaki zahtjev plaćati 1,3 KM manje nego što je to bio slučaj prije reforme, što će kumulativno podići konkurentnost privrednih subjekata ove općine. S druge strane, ubrzanjem postupaka i skraćenjem rokova za 50%, stranke će u prosjeku dvostruko brže dobivati odgovore administracije, što predstavlja značajno unaprjeđenje učinkovitosti u radu općinske administracije, a time i manji trošak za investitore, što će dodatno povećati investicijsku atraktivnost ovoga prostora. Uštede u novcu i vremenu proistječu iz eliminacije dokumenata ili njihovog pribavljanja po službenoj dužnosti, promjene forme dokumenata, smanjenja administrativnih taksi te skraćenja vremena potrebnog za kompletiranje i rješavanje potpunog zahtjeva investitora.Općina Grude je u decembru 2016. godine pristupila Projektu privlačenja investicija i promicanja poslovnog okružja na lokalnom nivou u BiH – LIFE.