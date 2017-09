Coca-Colin program ljetnih praksi Coke Summership 2017 zaključen je danas završnim događajem, na kojem su polaznici programa rukovodstvu i mentorima Coca-Cole HBC B-H Sarajevo predstavili rezultate projekata na kojima su radili te podijelili utiske stečene tokom šestosedmične prakse.

Coke Summership program ljetnih praksi jedinstveni je spoj predavanja, interaktivnih radionica i treninga, kao i terenskog i praktičnog rada s mentorima na stvarnim projektima Coca-Cole HBC B-H Sarajevo. Ohrabreni rezultatima prošlogodišnjeg, premijernog Coke Summershipa, nakon kojeg je trinaest polaznika dobilo zaposlenje, od toga šest u Coca-Coli HBC B-H Sarajevo, a sedam u partnerskim i drugim kompanijama, Summership je i ove godine nastavljen s ciljem osnaživanja mladih u Bosni i Hercegovini, pružajući im prvu radnu praksu nakon diplome.



Za više 40 godina, koliko posluje u Bosni i Hercegovini, Coca-Cola je nastojala i nastoji na različite načine doprinijeti razvoju društva. Stoga joj je podrška i osnaživanje mladih jedan od stalnih prioriteta u okviru angažmana u zajednici.



"Coca-Colin program ljetnih praksi Coke Summership namijenjen je vrijednim i talentiranim mladim ljudima koji ambiciozno koračaju u budućnost i žele steći svoja prva radna iskustva u jedinstvenom Coca-Colinom sistemu te unaprijediti svoje poslovne i lične vještine – da bi se već sutra mogli bolje pozicionirati na zahtjevnom tržištu rada. I ove smo godine imali čast da na Summershipu upoznamo i radimo s 20 izuzetnih mladih ljudi, koji su prošli vrlo ozbiljan proces procjene i odabira. Šest sedmica smo s njima dijelili magiju Coca-Cole, naša iskustva dobre prakse, inovativne metode poslovanja, koje nas izdvajaju na svjetskom nivou, i time smo dali temelje njihovim ličnim karijerama. Nadam se da smo praktikantima olakšali daljnje nalaženje posla uz priliku da primijene znanje stečeno kroz Coke Summership 2017", rekao je Darko Šaravanja, direktor prodaje za Bosnu i Hercegovinu, tokom uručenja potvrda o uspješno završenom programu Coca-Coline ljetne prakse prisutnima.



Projekt Coke Summership realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo te uz podršku prijatelja projekta: univerziteta u Sarajevu, Banjoj Luci i Tuzli, sveučilišta u Mostaru i Vitezu, Internacionalnog Burch univerziteta, ekonomskih fakulteta u Sarajevu, Bihaću, Istočnom Sarajevu i Tuzli, studentskih organizacija EESTEC, IAESTE LC Sarajevo, Udruženja studenata Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, Udruženja studenata BEST iz Mostara te portala studomat.ba.



Coca-Cola HBC B-H Sarajevo doprinos zapošljavanju mladih jača realizacijom još jednog programa osnaživanja mladih u Bosni i Hercegovini. Pod sloganom "Nauči, primijeni, kreni" od ove godine realizuje program Coca-Colina podrška mladima, čiji je cilj pružiti mogućnost mladima starosne dobi od 18 do 30 godina da unaprijede poslovne i lične vještine, samopouzdanje, a time i mogućnost da lakše dođu do zaposlenja. Ove godine program će obuhvatiti 200 mladih u Sarajevu i Banjoj Luci.