Pred više od 300 učesnika, direktora, menadžera i executive menadžera bh kompanija 9. marta u Sarajevu održana je Druga Business Leadership konferencija na temu "Pouzdanost tima, siguran put do uspjeha", u organizaciji "In Academy" i agencije "Altermedia".

Konferencija je okončana dodjelom priznanja "Zvijezda bonitetne pouzdanosti" za bonitetno pouzdane firme, koje su im uručili predstavnici "LRC-a" iz Sarajeva, generalnog partnera konferencije.



Pouzdanost je jedna od najvažnijih kategorija za stabilan rast i razvoj poslovanja firmi u BiH. LRC Certifikate bonitetne pouzdanosti dobilo je nešto više od 12% registrovanih pravnih lica u BiH, a dijelu njih koje su se uključile i podržale projekat Pouzdanost.ba, na konferenciji su uručena priznanja "Zvijezda bonitetne pouzdanosti".



Prema riječima Adnana Hrenovice, generalnog direktora „LRC-a“, projekat bonitetne pouzdanosti nastao je od ideje da se u ovakvim, za privredu teškim uslovima rada i privređivanja, u našem društvu afirmišu firme i pojedinci koji su uspijeli naći način da se svojim poslovnim rezultatima izdvoje iznad prosjeka i budu u vrhu bh. privrede.



"Prošle godine na prvoj Leadership konferenciji smo započeli projekat certifikacije bonitetno pouzdanih kompanija, a sada zajedno sa vama smo certifikaciju uspijeli uobličiti u priču o pouzdanosti, istinskoj vrijednosti na kojoj je i utemeljena vrijednost uspješnih kompanija i pojedinaca. To je definitivno vaš uspjeh. Vi ste liga šampiona bh. biznisa i vašim radom i zalaganjem, postavljate nove standarde poslovanja u BiH" - istakao je Hrenovica prilikom obraćanja prisutnim i dobitnicima priznanja.



"Iza pouzdanosti svake kompanije stoji povjerenje, a zajedno predstavljaju siguran put do uspjeha. Ništa manje važno nije ni liderstvo, jer lideri su ti koji neku firmu vode pravim ili pogrešnim putem, stoga smo i ovaj put na konferenciji ukazali kako se lideri na pravi način edukuju" – rekao je Rešid Muratović, direktor Altermedije, dodajući da će zajedno sa LRC-om, kampanju bonitetne pouzdanosti proširiti na cijeli region.



Muratović je ukazao na dva aspekta održavanja Business Leadership konferencije, primarni, koji se odnosi na sticanje dodatne motivacije, znanja i proširivanje kontakta i seknudarni ili društveni, kada učesnici konferencije trebaju dalje istrajati na promociji vrijednosti pouzdanosti i povjerenja u svojim sredinama i firmama, jer je to najbolji put za brži napredak BiH.



Jedno od priznanja "Zvijezda bonitetne pouzdanosti" otišlo je u ruke Merime Dževdetbegović, zamjenice direktora kompanije "Menprom" za proizvodnju prerađevina od mesa iz Tuzle. Kompanija ima ukupno 160 zaposlenih, a svoje proizvode osim u BiH, izvoze i u zemlje regiona, Ujedinjene Arapske emirate i dalje.



"U proteklih devetnaest godina njegujemo kvalitet, pouzdanost i lojalnost, kako među zaposlenim, tako i prema kupcima, dobavljačima i inostranim partnerima. Danas je jako teško biti pouzdana firma u BiH. Ali, kad pouzdanost utkate u temelje kompanije od samog njenog osnivanja, počev od menadžmenta do posljednjeg zaposlenog, onda ništa nije teško. Pouzdanost jednostavno predstavlja kulturu jedne kompanije" - rekla je Dževdetbegović.



Među nosiocima priznanja "Zvijezda bonitetne pouzdanosti" našla se i kompanija Nobel iz Mostara, lider na bh. tržištu kad su u pitanju sistemi filtriranja i tretiranja voda. Prema riječima Borisa Bošnjaka, vlasnika Nobela, u prošloj godini su dobili niz nagrada, među kojima je i ona Evropskog pokreta za najbolju kompaniju u oblasti zaštite okoline i tretiranja voda. Nobel je jedna od rijetkih bh. firmi, koja ima 99 posto naplaćenih prihoda.



"Drago nam je da se prave vrijednosti i sve ono što dvadeset godina ulažemo u kompaniju prepozna i nagradi certifikatom i 'Zvijezdom bonitetne pouzdanosti'. Mislim da je LRC na pravom putu sa svojim projektom 'Certifikacije bonitetno pouzdanih preduzeća u BiH' i ovo priznanje koje smo dobili sigurno će stvoriti lijepu sliku o našoj firmi, kako kod domaćih partnera, tako i u inostranstvu. Francuski 'Advantic' je naš dugogodišnji partner u projektu električnog grijanja. Uskoro krećemo sa novim programom uštede vode i enegije i svi naši proizvodi su okrenuti ka ekologiji, a možemo slobodno reći i ka budućnosti" - istakao je Bošnjak.



Priznanje "Zvijezda bonitetne pouzdanosti" otišlo je i u ruke Alena Alihodžića, direktora kompanije Aluplast BH iz Sarajeva, koje se bavi prodajom PVC profila i proizvodnjom PVC stolarije. Već sedamnaest godina posluju na bh. tržištu, imaju deset zaposlenih i 70 poslovnih partnera u BiH. Dio su svjetske kompanije Aluplast koja posluje od Brazila do Indije, Njemačke i Rusije.



"Godišnje ostvarimo 8 miliona KM prihoda od direktne prodaje i sve svoje obaveze prema državi i kupcima izmirujemo na vrijeme. Ovo priznanje je zasluga svih zaposlenih, ali i naših partnera, koji su nam u tome pomogli. Za svaki biznis čovjek mora uložiti sebe i svoj novac, a kad znate s kim poslujete, manji je rizik. Upravo kompanija LRC nam pruža visokokvalitetna riješenja u cilju pronalaska novih kupaca, smanjenju rizika u poslovanju i boljem upravljanju potraživanjima" - rekao je Alihodžić.



Na drugoj Business Leadership konferenciji o izazovima liderstva govorila je i Gordana Kadoić iz Adria Corporate Education. Prema njenim riječima uspješan lider ima iza sebe svoj tim, koji većinu poslova obavlja bolje od lidera, pa je fokus na timu ključ svakog poslovnog uspjeha. Ismir Omeragić iz Valicona, naglasio je da pouzdanost povezana s povjerenjem, koga mora biti puno više na svim nivoima u bh. društvu, i u porodici i u biznisu i u politici, a učesnicima konferencije obratili su se i Berin Alagić (Bosnalijek), Azra Begtašagić (UNCRO), Tomislav Cvitanušić (motivacijski govornik), Igor Todorovac (Hayat TV), Nikola Marković (BHRT).