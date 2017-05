Đokić: BiH može biti most između Istoka i Zapada

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar industrije, energije i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kazao je u toku današnjeg izlaganja na Sarajevo Business Forumu (SBF) 2017 da se region Balkana nalazi u novoj prilici koju može iskoristiti.

On je rekao da je na Balkanu koncentrisana ogromna volja i kritična masa koja sve može preobraziti u napredak i razvoj. Kako kaže, Balkan, a posebno BiH, mogu biti most povezivanja Istoka i Zapada kao što je bilo u prošlosti.



Ministar je kazao da se, zahvaljujući naporima, BiH ponovo pojavljuje kao most, poručujući da je zemlja u kojoj smo nekada živjeli izuzetno cijenjeno područje. Na osnovu toga zaključio je da regija može biti ne samo učesnik, već i nosilac velikih projekata.



On je kazao da je BiH spremna dati garancije na realizaciju velikih i malih investicija navodeći primjere iz oba bh. entiteta koji idu u prilog takvim tvrdnjama. Dodao je da BiH pruža mnoge šanse i kada je riječ o turizmu ističući da se uprkos podijeljenim nadležnostima u BiH pružaju garancije u vezi s investicijama.



Dodao je kako zajedno s partnerima BiH može mnogo više uraditi navodeći investiciju u Stanarima kao dobar primjer za nastavak investicionih ulaganja. On se osvrnuo i na uspješnost drvne industrije na području BiH dodajući da upravo u ovoj grani BiH bilježi najveći izvoz.



Na kraju je istakao da BiH zbog svoje specifičnosti treba iskoristit mogućnost za unapređenje saradnje.



Podsjećamo, Sarajevo Business Forum je već tradicionalno ove godine okupio vodeće investitore i poslovne ljude iz cijelog svijeta, pružajući im priliku da se upoznaju o mogućnostima ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regiona.



Ovogodišnji SBF objelodanit će niz projekata iz poljoprivrede, energetike, obrazovanja, finansija, infrastrukture, građevinarstva, usluga, turizma i drugih razvojnih sektora. Već osmu godinu Sarajevo Business Forum organizira BBI banka u saradnji sa Islamic Development Bank Group (IDB). Pokrovitelj 8. SBF-a

je Predsjedništvo BiH uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara, entitetskih i kantonalnih vlada, Vanjskotrgovinske komore BiH i privrednih komora Federacije BiH i Republike Srpske te mnogih kompanija u BiH.