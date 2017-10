Djevojke u svijetu kodiranja: Programiranje nije samo muški posao, sposobne smo za nove ideje

Veliki susret IT djevojčica "Spotted: IT Girls obilježavaju Evropsku sedmicu kodiranja" i kreativna radionica i webinar #HerNetHerRights održani su u okviru Međunarodnog dana djevojčica u zgradi UN-a u Sarajevu. IT cure sa nekoliko ciklusa treninga imale su priliku da nauče još toga kako o programiranju tako i o sigurnosti na internetu, upoznaju se, druže i razgovaraju o novim idejama.

Veliki susret IT djevojčica "Spotted: IT Girls obilježavaju Evropsku sedmicu kodiranja" i kreativna radionica i webinar #HerNetHerRights održani su u okviru Međunarodnog dana djevojčica u zgradi UN-a u Sarajevu. IT cure sa nekoliko ciklusa treninga imale su priliku da nauče još toga kako o programiranju tako i o sigurnosti na internetu, upoznaju se, druže i razgovaraju o novim idejama.

Kada je Sofija Vuković iz devetog razreda Osnovne škole "Petar Petrović Njegoš" iz Teslić odlučila da ode na IT Girls trening u Doboj neki dječaci iz razreda suje zadirkivali i govorili kako kompjuteri i programiranje nisu za djevojčice. Sofija kaže da nije ni razmišljala o odustajanju i da joj je to samo dalo dodatnu snagu."Kad sam bila mala fascinirale su me razne aplikacije, programi, i smatrala sam da je to nešto čime bih voljela da se bavim. Nažalost, u našem gradu i zajednici je malo onih koji bi nam mogli pružiti takvu vrstu edukacije i kada sam čula za IT Girls treninge iz programiranja za djevojčice odlučila sam da se prijavim. Dječaci u razredu su mi govorili 'šta ćeš ti, ti ne znaš o kompjuterima, ti si djevojčica', ali bez obzira na to odlučila sam da odem na trening. Tamo nas je dočekala sjajna ekipa, pokazali su nam osnove programiranja, pravili smo svoje stranice i uveli su nas u taj svijet. Kada sam se vratila u školu, rekla sam tim dječacima ‘hajde da se takmičimo ko bolje zna’, i naravno – ja sam pobijedila!", priča nam Sofija koja je zajedno s drugim IT curama u Sarajevu prisustvovala obilježavanju Evropske sedmice kodiranja.Ističe da su, kada se vratila s treninga, svi shvatili da i cure imaju svoje mjesto i da ravnopravno kao i muškarci mogu da učestvuju u IT sektoru."Voljela bih da svoje znanje još proširim i da programiram aplikacije koje bi pomogle svijetu i koje bi bile korisne za našu zajednicu. Planiram upisati informatičku gimnaziju i poslije neki fakultet koji ima veze s informatikom i programiranjem", kaže Sofija.Uz programiranje, kao posebno važno ističe sigurnost djece i mladih na internetu:"Naučili smo mnogo toga i o sigurnosti na internetu, imale smo jedan dan na treningu posvećen tome, i veoma je važno da se svi o tome edukuju i da u školi treba da se djeci više govori o tome. Svojim drugaricama i drugarima sam ispričala kako bi trebali da se ponašaju kada imaju problem i kako treba da paze šta dijele na internetu".Dženeta Džananović, učenica drugog razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu kaže da je za IT Girls trening čula kada je na televiziji gledala gostovanje IT Girls povodom novog ciklusa treninga."Vidjela sam da su to djevojke koje su odlučile nešto da promijene. To me zainteresovalo, postojala je mogućnost on-line prijave i rekla sam sebi – 'Što da ne?'. Prijavila sam se, pozvale su me na trening, mnogo se radilo, bile smo s Rijaldom i ostalim trenericama. Pored toga što su nas naučile mnogo o HTML-u i CSS-u, naučile su nas mnogo toga o svijesti koju treba da imamo koristeći razne društvene mreže što nam je mnogo pomoglo. Kad je u pitanju sigurnost na društvenim mrežama mislim da mi kao mladi ne vodimo dovoljno pažnje i to je ono na čemu IT Girls radi", kaže Dženeta.Istakla je kako kako je položaj žena u IT sektoru vrlo važan."Mi kao žene tu donosimo nešto novo, i sposobne smo za nove ideje i samo je potrebno da nas neko u tome ohrabri i možemo uspjeti uz samopouzdanje i znanje koje steknemo. Žena je manje u tom sektoru jer nisu dovoljno potaknute i jer se predstavlja da je to muški posao, fokusiraju se na stereotipe da je žena domaćica ili sporedni radnik, a ne neko ko pokreće svoj biznis i promoviše svoje ideje. To se može promijeniti i putem ovakvih treninga i diskusija gdje se okupe djevojke i žene i da se međusobnim savjetovanjem možemo potaknuti na aktivno uključivanje, kao i putem društvenih mreža", kaže Dženeta.Velika podrška su joj bili roditelji koji i sami shvataju da uloga žena u IKT sektoru nije dovoljno velika. Podržavaju je u tome što se želi baviti ovim poslom. Školovanje će nastaviti na matematičkom smjeru, te želi studirati van BiH jer smatra da se u našoj državi ne može toliko dobro iskoristiti potencijal mladih djevojaka u informatici i programiranju."Nakon studija želim da se vratim ovdje jer mislim da svoje znanje trebam prenijeti na druge mlade djevojke", zaključuje Dženeta.Emina Hadžiabdić učenica četvrtog razreda Gimnazije Bugojno kaže kako kada neko nešto dovoljno želi nerazumijevanje sredine kao ni ostale prepreke ga u tome ne mogu i ne trebaju zaustaviti."Iz Bugojna sam i na četverodnevni trening sam išla u Zenicu. Svaki dan sam putovala do tamo i nazad i to mi nije predstavljalo neki problem. Motivaciju mi je dala činjenica da žena nema dovoljno u IT sektoru pa sam se prijavila čim sam čula za IT Girls trening iako nisam imala nekog predznanja ali sam dosta toga naučila. Naučeno već mogu primijeniti u školi, informišem se, imam ideje i naučila sam kako da ih iznesem i predstavim, u budućnosti se vidim u IT sektoru", kaže Emina.I ona se, kao i veliki broj drugih djevojaka, morala izboriti i sa raznim stereotipima:"Dolazim iz manje sredine, lokalna zajednica je puna nekih predrasuda, ali se na negativne komentare nisam obazirala, imala sam svoj pravaci svoj cilj, i takvi komentari su mi samo dali dodatnu snagu da napredujem i dokažem da mogu", kaže Emina.Amina Lupić učenica je prvog razreda Srednje građevinsko-geodetske škole iz Sarajeva kaže da se samim izborom srednje škole susrela sa predrasudama."I ja sam se susretala s raznim predrasudama, posebno jer idem u građevinsku školu i bude pitanja 'otkud djevojka u građevinskoj?', 'kako ti je tamo?', kažem im – super je u građevinskoj školi!", priča Amina.Nije imala nikakvog predznanja iz HTML-a i CSS-a, ali je na IT Girls treninzima sve naučila."Iznenađuje me što nema više djevojaka i žena u IT sektoru, trenerice su nam 'otvorile oči' i rekle da se ravnopravno možemo baviti s tim, i da je uz sve to još i zanimljivo u šta smo se imale priliku uvjeriti. Nakon okončanja treninga nastavila sam raditi i programirati, pokušala sam praviti neke svoje stranice i dobro je ispalo. Svoje znanje s treninga mogu iskoristiti i u školi, tako da mi je to odlično došlo. Poslije škole bih voljela upisati ili arhitekturu ili programiranje jer me to baš zainteresovalo, a mogu na koncu i kombinovati to dvoje", kaže Aida dodajući kako se nakon treninga svakodnevno trudi svojimprimjerom uticati na druge djevojke.Na Facebooku je podijelila fotografije s dodjele diploma nakon treninga i javilo joj se mnogo drugarica i drugara s pitanjem otkud ona tamo i kako da i oni dođu, pa ih je uputila i na neka on-line predavanja koja je i sama pratila i polako ih uvodila."Imam najmanje 10 osoba koje sam podstakla. Živimo u svijetu gdje žene treba da budu ravnopravne, poslove ne trebamo da dijelimo na muške i ženske, žene imaju jednake sposobnosti i treba da imaju jednake mogućnosti da to upotrijebe i dođu do izražaja", kaže nam Amina.Jedna od IT Girls trenerica Rijalda Spahić kaže da je i više nego zadovoljna napretkom djevojčica, a posebno činjenicom da suskoro sve nakontreninga nastavile da rade, programiraju, prate on-line predavanja, razmjenjuju idejeida su postale pravi pokret."Drago mi je da djevojčice koje su bile na prvom treningu vidim na skoro svim eventima koje IT Girls organizuju i koje su i danas tu sa nama. Ima toliko djevojčica koje su na našim treninzima prvi put vidjele šta se sve nalazi iza jedne web stranice, i saznale šta je to programiranje i koje danas izlaze u novinama, imaju svoje videe, tutoriale i objave koje stalno pratim, nastavile su da rade. Nakon više od godinu dana i dalje nas kontaktiraju, pitaju za savjete i koje žele da se bave ovimu budućnosti. To je jako inspirativno i ja sam oduševljena ovim djevojkama i koliko su se promijenile, koliko im je značilo samo četiri dana treninga", kaže Rijalda.Ističe kako se danas svi žale na mlade da nisu dovoljno ambiciozni, da ne rade stvari koje bi trebali da rade za svoju budućnost, tako da su ispočetka djevojčice bile povučene i mislile su da kompjuter nije za njih, i da treba samo da idu na Facebook i gledaju filmove. Međutim, već drugi-treći dan treninga to je baš počelo da se mijenja i već na sredini treninga uočena je revolucija."Njima treba malo, potrebno je samo malo da ih podstaknemo i one sve dalje rade. Djevojčice su nam se žalile da profesori, nastavnici i učitelji forsiraju dječake na informatici i na takmičenja iz programiranja, i onda djevojčice same misle da to nije za njih i misle da je to muški posao. IT Girls je tu da ih uvjeri da je to drugačije", kazala je.I Rijalda se na svojim počecima susretala s predrasudama i stereotipima, ali ih je kao i ostale IT Girls uspjela prevazići i nastaviti dalje:"Trenutno sam na masteru kompjuterskih nauka i inžinjeringa na IUS-u, i sama sam se susretala sa stereotipima još od kada sam se u četvrtom razredu odlučila da to upišem, pitali su me ‘znaš li uopšte da servisiraš računare?’ pa sam im objasnila da je velika razlika između servisiranja i programiranja. Od roditelja sam imala punu podršku, ali neki prijatelji i okolina su bili zbunjeni i nisu bili sigurni pravim li uopšte pravilan izbor. Kada sam došla na fakultet, od cijele generacije na informatici su bile samo tri djevojke, međutim brzo smo se uklopile i drago mi je da mogu da pokažem da i mi možemo jednako, ako ne i bolje, samo ako to želimo".IT Girls inicijativa nastala je kao rezultat najbolje ideje na takmičenju mladih zaposlenika u organizaciji Ujedinjenih nacija u BiH, pod nazivom Takmičenje u inovacijama za mlađe od 30 godina. Ono što je karakteristično za IT Girls jeste upotreba društvenih mreža kao primarno sredstvo komunikacije sa djevojkama i promovisanje portala na kojima je moguće besplatno i jednostavno učiti o programiranju. IT Girls projekat ima upravo taj sveobuhvatni cilj da podstakne mlade žene da već od rane dobi počnu razmišljati u smjeru informacionih i komunikacionih tehnologija, te da se više uključe u svijet programiranja i programskih jezika kako bi razvile interesovanje za ovaj sektor i povećale mogućnosti u odabiru budućih karijera i obrazovnih pravaca.