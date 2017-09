Digitalna transformacija nezaustavljiv je proces podržan novim digitalnim tehnologijama koji zahtjeva prilagodbu poslovnih modela, ali način razmišljanja kompanija širom svijeta, pa onda i u BiH.

Taj proces predstavlja veliku priliku za povećanje konkurentnosti lokalne privrede, ali i veliku prijetnju u slučaju da lokalne kompanije zaostanu u toj prilagodbi, zaključak je održane panel rasprave na regionalnoj konferenciji ”Bosnia goes digital” koju je organizirala kompanija QSS.



”Biznis se mora ubrzano pripremati za tehnologije poput interneta stvari, virtualne stvarnosti i autonomnih automobila te na sve brži razvoj umjetne inteligencije. Tehnologije iz temelja mijenjaju uobičajeno poslovanje i svima u regiji nam treba puno znanja i truda da držimo korak. Koliko su promjene brze i snažne najbolje pokazuje brzina rasta digitalnih igrača – primjerice, Amazon danas vrijedi više od svih američkih klasičnih trgovačkih grupa zajedno, a Uber se vrlo brzo približava vrijednosti kompletnog Volkswagena”, izložio je Mislav Slade-Šilović, viši menadžer konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers.



Digitalizacija i nove digitalne usluge donose korisnicima mnoge koristi, zbog čega se vrlo brzo mijenjaju njihova očekivanja. Korisnici sve manje toleriraju loše korisničko iskustvo, bez obzira radilo se o proizvodu ili usluzi koje koriste.



”Mi jako puno inoviramo i vrlo brzo izbacujemo nove usluge. Korisnici lakše opraštaju greške koje se dogode tim načinom rada nego izostanak inovacija. Zbog takvog start up mentaliteta i jesmo postali lideri na tržištu. Ljudi žele jednostavnu i intuitivnu uslugu i ako je ne nađu na domaćem tržištu, brzo će naći neki strani servis, zbog toga je bitno da pratimo tempo promjena”, rekao je Jasmin Marić, direktor poslovnog razvoja kompanije Olx.



”Lutrija BiH je u proces digitalizacije ušla kako bi igračima omogućila i uplatu igara na sreću putem interneta, a ujedno i zadržala poziciju koju ima na tržištu. Na početku je postojao strah zaposlenika od novog kanala uplate zbog mogućeg gubitka posla radi korištenja novih tehnologija jer je predstavljao konkurenciju njihovom radu, no vrlo brzo se pokazalo da je strah bio neosnovan jer smo s novim tehnologijama samo omogućili lakši i brži pristup igrama i samim tim proširili bazu korisnika”, rekao je Nedim Hamzić, menadžer Odjela za odnose sa javnošću i standardizaciju iz Lutrije BiH.



Digitalne tehnologije omogućava razvoj poslovnih modela zasnovanih na ekonomiji dijeljenja, koji uz komercijalni učinak stvaraju i značajnu društvenu korist. Na konferenciji je sudjelovao i Davor Tremac, direktor za jugoistučnu Evropu kompanije Uber, jednog od najistaknutijih primjera ekonomije dijeljenja širom svijeta.



”Uber donosi mnogo društvenih koristi na tržišta na koje stiže. U manje od dvije godine rada u Hrvatskoj smanjili smo troškove kretanja po gradovima za 40 posto. Izravno utječemo na smanjenje broja osobnih vozila na cestama, smanjenje zagađenja i prometnih gužvi. Utječemo i na opadanje broja alkoholiziranih vozača u večernjim satima — anketa nam je pokazala da čak 91 posto korisnika bira Uber prilikom večernjih izlazaka”, izjavio je Tremac.



”Tehnologija je omogućila znatno veći fokus na ljude. Na zaposlenike, kupce, ali i na poslovne partnere i sve koje se dotiče neki biznis. Više ne prolazi univerzalni pristup prema svima. Digitalizacija inteligentno povezuje ljude, stvari i kompanije te na taj način otvara beskonačan broj novih mogućnosti komunikacije, povezivanja i saradnje i individualnog pristupa”, izjavila je Sonja Popović, direktorica za Hrvatsku kompanije SAP.



”Digitalizacija je prestala biti stvar IT odjela i postala je ključan strateški proces na najvišoj razini. U BiH ne zaostajemo inovativnošću u ponudi digitalnih usluga, no za konkurenost naše privrede postaje ključno ubrzanje digitalne transformacije kako korporativnog tako i javnog sektora”, istaknuo je Isan Selimović, direktor QSS-a.



Kompanija QSS je regionalnu konferenciju ”Bosnia goes digital” organizovala u sklopu obilježavanja 20 godina upsješnog poslovanja u kojima su uspješno digitalizirali poslovanje preko 1000 bh kompanija, agencija i organizacija.