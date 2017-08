Saznajte šta o kupovini zlatnih poluga i kovanica kažu stručnjaci i zašto je plemeniti žuti metal uvijek dobro imati pri ruci.

Saznajte šta o kupovini zlatnih poluga i kovanica kažu stručnjaci i zašto je plemeniti žuti metal uvijek dobro imati pri ruci.

Barem malo zlata trebalo bi biti u džepu svakog mudrog čovjeka. Zlato predstavlja izvrsno osiguranje od brojnih životnih iznenađenja. U nastavku objavljujemo deset dobrih razloga zašto posjedovati zlato, koji će zasigurno zagolicati vaš interes.Papirnati je novac kvarljiva roba. Danas vrijedi, a već sutra može postati potpuno bezvrijedan. Za razliku od njega, plemeniti metali, a osobito zlato, kroz mnoga su stoljeća očuvali kupovnu vrijednost. Ako vam je vaša prabaka u naslijeđe ostavila papirnatu novčanicu iz Austro-Ugarske, od toga danas nemate ništa. No, ako vam je ostavila austrougarski dukat, on je i nakon stotinu godina još uvijek vrijedan i dragocjen.Prilikom kupovine investicijskih zlatnih poluga i kovanica u zemljama Evropske unije ne plaća se porez na dodanu vrijednost. Kupovina zlata tretira se isto kao i kupovina bilo koje svjetske valute: eura, dolara, franka... Također, u Bosni i Hercegovini, prema postojećem zakonodavstvu, ne plaća se ni porez na pozitivnu razliku između kupovne i prodajne cijene zlata, odnosno, porez na kapitalnu dobit od plemenitih metala. Dakle, radi se o iznimno atraktivnom načinu ulaganja u poreznom smislu.Jesmo li vas uvjerili? Kontaktirajte odmah Plemenit. Ako nismo, pročitajte još neke razloge zbog kojih je dobro posjedovati zlatne poluge i zlatnike.Socijalni nemiri, sukobi i ratovi na našim se prostorima događaju svakih nekoliko desetljeća. Poznato je da su tokom rata iz opkoljenih gradova prvi uspijevali izaći pojedinci koji su svoju slobodu mogli platiti zlatom. Dakle, posjedovanje zlata u ekstremnim političkim vremenima predstavlja razliku između života i smrti.Građani Bosne i Hercegovine imaju iskustvo propasti bankarskog sistema i gubitka devizne ušteđevine. Ukoliko posjedujete zlato koje čuvate na sigurnom mjestu, vaša će likvidna sredstva biti očuvana i uvijek raspoloživa za konverziju u bilo koju svjetsku valutu.Ako posjedujete fizičko zlato u polugama ili kovanicama, ne morate se bojati da ćete ostati bez likvidnih sredstava čak i ukoliko vam banka iz bilo kojeg razloga blokira bankovni račun. Ne zaboravite da vaš bankovni račun blokirate preventivno, čak i ako niste učinili ništa krivo ili protuzakonito. Stoga je dobro pripremiti se za takav nemili slučaj kupovinom zlatne rezerve.U svijetu trenutno traje jedan od najžešćih valutnih ratova u povijesti. Većina vodećih svjetskih valuta proizvodi se svakodnevno ni iz čega u velikim količinama, a sve to s nadom poticanja ekonomske aktivnosti. Možda se time ekonomska aktivnost pokrene, no posljedica tog rata je sve manja vrijednost papirnatih valuta. Na sreću, zlato je nemoguće proizvoditi ni iz čega i zbog toga će ono uvijek imati vrijednost.Kupovinom zlata moguće je mnogo lične imovine pohraniti na iznimno malom prostoru. Primjerice, zlatna poluga veličine kutije šibica vrijedi blizu 10 hiljada eura. Za razliku od zlata, sva druga imovina – nekretnine, pokretnine ili novac na bankovnom računu – vidljiva je i lako dostupna za konfiskaciju. Stan ili kuću ne možete staviti u džep i ponijeti sa sobom. Žuti plemeniti metal, međutim, može se diskretno pohraniti, zbog čega ga je praktički nemoguće konfiskovati.Nemate nijednu zlatnu polugu ili kovanicu? Posjetite nas na našim web stranicama Plemenit. Požar, poplava, potres ili bilo koja druga prirodna nepogoda mogu u trenutku uništiti vaš dragocjeni imetak – gotovinu, umjetničke slike, vikendicu... No, gotovo da i ne postoji prirodna katastrofa koja bi u potpunosti mogla uništiti vrijednost vaših zlatnih poluga ili kovanica. Zlato može biti oštećeno, ali ne i uništeno. Vrijednost svog zlata uvijek ćete moći vratiti.Zlato je iznimno likvidno sredstvo pohrane lične imovine. Za razliku od nekretnina ili umjetnina, zlatne se poluge i kovanice mogu pretvoriti u gotov novac doslovno preko noći, i to po iznimno povoljnim uvjetima. Razlika između kupovne i prodajne cijene monetarnog zlata usporediva je s razlikom između kupovnog i prodajnog kursa bilo koje dvije papirnate valute. Istovremeno, zlato ima značajan potencijal rasta vrijednosti.Ako želite uštedjeti, najbolji način za to jeste da to učinite u zlatu. Ako svoj novac ostavite u banci, puno ćete ga lakše potrošiti, nego ako štedite kroz kupovinu zlatnih poluga ili zlatnih kovanica. Jer jednom kupljeno zlato psihološki će vam biti teže prodati – bit će vam žao. Prodavat ćete ga samo ako baš budete morali.Tvrtka Tetragram projekt d.o.o., vodeći regionalni broker fizičkim investicionim zlatnim i srebrenim polugama sa sjedištem u Zagrebu, poziva građane Bosne i Hercegovine da se informišu o mogućnostima kupovine zlata i srebra.Nazovite +385 1 236 58 57 ili posjetite internetske stranice Plemenit i saznajte više o ponudi poluga i kovanica tvrtke Tetragram, vodećeg regionalnog brokera vrhunskim investicionim polugama uglednog njemačko-švicarsko-austrijskog koncerna Heraeus.