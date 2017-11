Da su životni snovi bitniji od onoga što morate raditi govori primjer Zeničanina Amnela Gavranovića koji je napustio Oružane snage Bosne i Hercegovine i pokrenuo servis kućanskih aparata i bijele tehnike. Srčano i s velikom željom i predanošću od prvog do posljednjeg dana služio je državi, ali u konačnici je odlučio služiti sebi i ostvariti svoje snove te raditi ono za što se školovao.

Gavranović je u Zenici završio Srednju elektrotehničku školu, a čitav život pomagao je svom ocu električaru u obavljanju pojedinih poslova. Nikada nije bježao od posla, a po završetku srednje škole radio je kao bauštelac. Konkurs Oružanih snaga BiH nije prošao bez njegove prijave. Vrijedno je trenirao i spremao se te je na kraju dobio poziv da u bazi OSBiH u Zenici radi kao čuvar.



"Prije nego sam dobio posao upisao sam fakultet i usporedo sam išao i na fakultet i radio kao stražar u OSBiH. Posao stražara za mene je bio teži nego posao deminera koji sam kasnije radio. Sedam dana stražarite, sedam dana ste kući. Konstantno je nedostajalo ljudi, morao sam biti na straži, a ekonomska računica je nikakva", govori Gavranović.



Nakon devet mjeseci straže prešao je u deminerski tim u Bugojnu gdje mu je bilo mnogo rasterećenije, a u međuvremenu je išao na fakultet koji je završio i postao diplomirani sportski menadžer. Sa željom da završi fakultet često je uzimao bolovanja koja su ga na kraju koštala službene ocjene. Dok su svi dobivali peticu koju je, kako kaže, i on zaslužio, zbog fakultetskog bolovanja dobivao je ocjenu tri.



"Vojska mi nije nudila mogućnost da se uporedo školujem, zbog čega sam morao tražiti alternativu. Iako sam sve ostale kriterije ispunjavao za ocjenu pet, nikada je nisam dobio. Govorili su mi da ću kada ostarim dobiti tu ocjenu, ali to je žalosno. Službena ocjena ili vojni kurs uvijek nose više bodova nego fakultetska diploma i to je žalosno. Sada primaju oficire, a imaju dosta vojnika s nižim činom koji su visokoobrazovani. Smiješno je da ja pet godina hodam u čizmama, a neko vam dođe preko tog konkursa i bude viši čin nego vi koji ste tu godinama", pojašnjava Gavranović.



S obzirom na to da više nije mogao izdržati "nepravdu" prema sebi, Gavranović je odlučio napustiti Oružane snage i ostvariti svoj san za koji se i školovao. Uz pomoć Zede uspio je pokrenuti ovaj posao, a cilj mu je dokazati sebi i drugima koji u njega vjeruju da će uspjeti u svojoj zamisli.



"Sve što zaradim i uložim. U budućnosti planiram pružiti i praksu djeci iz srednje škole. Ko god se prijavi dobit će priliku da pokaže svoje znanje. Volim obrazovanje, ne razmišljam kapitalistički i smatram da je stimulacija radnika formula za uspjeh. U ovom poslu se osjećam slobodno. Imam dosta obaveza, puno više nego što sam imao u deminiranju i vojsci, ali osjećam se slobodno", izjavio je Gavranović.



Svaki posao koji danas uradi u svojoj radnji u pripremi, u kojoj kuje svoje nove planove, novi je vjetar u leđa u želji da napreduje.



"Svaka obaveza koju riješim danas meni je uspjeh i vjetar u leđa za sutra. Ljudi se trebaju usuditi i u životu raditi ono što žele, a ne ono što moraju. Ljudi će vas prihvatiti ako u vama vide želju da nešto napravite", kazao je Gavranović na kraju razgovora za Klix.ba.