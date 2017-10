Davor Tremac za Klix.ba: Uber ne bira gradove, gradovi biraju Uber

Uber, tehnološka platforma koja spaja korisnike s partnerima vozačima putem aplikacije te koja korištenjem pametne tehnologije pruža svima veliku slobodu kretanja, danas je prisutna u 77 država na šest kontinenata i u 600 gradova širom svijeta, što uključuje 20 članica Evropske unije i 79 gradova u Evropi.

Generalni menadžer Ubera za jugoistočnu Evropu je Davor Tremac. Svoju funkciju obnaša od januara 2016. godine, a iza sebe ima dugu karijeru u poslovnom sektoru. U razgovoru za Klix.ba Tremac objašnjava način Uberovog poslovanja, kako postati Uberov vozač i kako vidi budućnost Ubera u ovom dijelu svijeta."Prema korisniku je sve iznimno jednostavno, sigurno i transparentno - u aplikaciji vidite gdje je vozilo koje dolazi po vas, znate ime vozača koji dolazi po vas, koja će biti cijena vožnje i na kraju imate mogućnost ocijeniti vozača. Uberovi partneri vozači su nezavisni, samozaposleni poduzetnici koji posluju u kompanijama ili obrtima", rekao je Tremac za Klix.ba, a ovdje možete pogledati kako funkcionira naručivanje jedne vožnje.Ono što najviše zanima građane u BiH jeste da li će i kada će aplikacija Uber, a time i usluge koje dozvoljava, postati svakodnevnica u bh. gradovima."Zanimanje postoji u cijeloj regiji, no ne postoji ništa što možemo potvrditi već danas. Uberova ambicija jeste biti prisutan svugdje – želimo biti u svim naprednim gradovima koji trebaju sigurnu, pouzdanu i učinkovitu opciju kretanja gradom. Ono što volimo reći jeste da Uber ne bira gradove, gradovi biraju Uber", zaključio je Tremac dodajući i da svaka zemlja ima svoj regulatorni okvir kojem se Uber uvijek prilagođava, jer želi poštovati pravila svake države u kojoj posluju.Tremac kaže kako je jedan od razloga zbog kojih partneri vozači vole Uber činjenica da im se daje stopostotna fleksibilnost kada je riječ o satima koje odrađuju."Na taj način bilo kada u danu mogu 'uključiti' aplikaciju i započeti vožnje ili 'isključiti' aplikaciju kako bi se odmorili ili završili posao za taj dan. Sami određuju kada će raditi s obzirom na svoj način života. Upravo zbog toga ne postoje dva ista Uberova partnera vozača te nije moguće reći koliko 'prosječan' partner vozač zarađuje. Nekima je to primarni posao, dok je drugima tek sredstvo za dodatnu zaradu", objašnjava generalni menadžer.Kada je riječ o apliciranju za posao u Uberu, vozači prolaze stroge provjere, a to uključuje provjeru kriminalne prošlosti i vozačkog iskustva prije priključivanja Uberovoj platformi. Osim toga, kaže Tremac, svi partneri vozači moraju imati svu potrebnu dokumentaciju, uključujući valjanu vozačku dozvolu, osobnu iskaznicu te komercijalno osiguranje."Članovi lokalnih timova osobno i vrlo temeljito provjeravaju baš svaki dokument, te s vozačima odrade potrebnu edukaciju", objašnjava naš sagovornik.Kakvu ulogu igra Uber za vrijeme turističke sezone u Hrvatskoj Tremac ilustruje impresivnim statističkim brojkama."Uber je iznimno važan za hrvatski turizam - do sada su ga u Hrvatskoj koristili turisti iz čak 120 zemalja, a ovog ljeta ga je koristilo 115.000 turista u Dalmaciji. Ove godine lansiran je i proizvod UberBOAT koji je doprinio pozicioniranju Hrvatske kao turističke destinacije u cijelom svijetu s obzirom na to da su o njemu pisali brojni mediji, od američkog Voguea, britanskog Metroa, Reutersa, BBC-a, CNCB-a, Business Insidera, Wireda, Quartza i brojnih drugih. Osim toga, lansiranjem UberBOAT-a hrvatski je turizam dobio jednu novu dimenziju: osim što rješava problem povezanosti obale s otocima, hrvatska turistička ponuda je postala jedinstvena jer nigdje u svijetu UberBOAT ne postoji kao stalna usluga", kazao je Tremac.