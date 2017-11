Peti po redu "Let's talk about IT" meetup održat će se 8. novembra, a sesiju vodi Davor Šerfez, gost predavač iz Zagreba, koji će podijeliti najnovije trendove i iskustva iz dugogodišnje prakse na temu "Docker Trust".

Sa jednom od najatraktivnijih tema u IT svijetu posljednjih nekoliko godina, nastavlja se serija meetupa, koji za cilj imaju razmjenu znanja unutar bh. IT zajednice i zasigurno je da će privući veliki broj profesionalaca i zaljubljenika u IT tehnologije.Početkom tekuće godine grupa entuzijasta iz sarajevskog IT svijeta pokrenula je seriju meetupa naziva "Let's talk about IT!" pod pokroviteljstvom kompanije Infobip.Održana su četiri meetupa, a na prethodnim sesijama predstavljeni su brojni koncepti - continuous delivery, zatim monitoring i alerting enterprise sistema, skaliranje infrastrukture data centara upotrebom open source tehnologija te na kraju specifičnosti PostgreSQL.Predstojeći meetup će biti održan 8. novembra na temu "Docker Trust", a predavač Davor Šerfez pružit će uvid u Linux containerization koncept, pojasniti kako Docker pomaže njegovom jednostavnom korištenju i koje to prednosti donosi, te pokazati primjere kako jednostavno možete pokrenuti servis u produkciji koristeći se Docker Swarm klastering alatom. Za sve one koji se svakodnevno služe Linux operativnim sistemom, The Brew Pub na adresi Kranjčevićeva 18 će taj dan biti nezaobilazna adresa, a početak druženja predviđen je za 18h."Pozitivna energija koju smo doživjeli na prethodnom IT Meetup druženju je bila zaista nevjerovatna. Stoga nam je veliko zadovoljstvo da ponovno ugostimo ovo druženje, te budemo i dalje dio raje koja se ne “boji” pratiti trendove, dijeliti znanje, učiti nešto novo i upoznavati nove prijatelje", istakao je Orhan Galičić iz The Brew Puba.Davor Šerfez započeo je karijeru krajem devedesetih godina u oblasti fiksne telefonije, da bi svoj profesionalni put nastavio radom u PC administraciji i IP networkingu. Radoznalost i želja za istraživanjem odvele su ga u polje informatičke sigurnosti, u čemu se zadržao i danas, a početkom tekuće godine pridružuje se Infobipu u ulozi inženjera sigurnosti. U proteklih nekoliko godina, od lansiranja verzije 0.7, aktivni je korisnik Docker-a, nastojeći biti u toku sa svim aktuelnim trendovima koji prate ovu atraktivnu tehnologiju.Svi koji su zainteresirani mogu se prijaviti na Meet up stranici, a više informacija o samom eventu možete pronaći na Facebook stranici Ukoliko baš Vi imate želju biti predavač na nekoj od narednih meetup sesija, javite se na email adresu [email protected] Također, ukoliko niste baš raspoloženi da budete predavač, ali ste strastveni IT zaljubljenik i postoji oblast koja vas posebno zanima, javite se sa prijedlogom teme koju biste željeli čuti, a mi ćemo se potruditi da to bude tema nekog od idućih meetupa.Vidimo se!Vrijeme i mjesto održavanja: 8. novembra u 18:00 sati, The Brew Pub, Kranjčevićeva 18.