Najveći privatni avion koji je ikad napravljen, model Global 7000 kanadske kompanije Bombardier, uspješno je završio četvrto testno letenje.

Najveći privatni avion koji je ikad napravljen, model Global 7000 kanadske kompanije Bombardier, uspješno je završio četvrto testno letenje.

Unutar ovog aviona koji košta 72,8 miliona dolara nalaze se četiri luksuzne prostorije koje mogu primiti 19 putnika, a sadrži i prostor za odmor posade.



Maksimalan domet aviona je 13.679 kilometara, što znači da može letjeti direktno od Londona do Singapura ili od New Yorka do Dubaija.



Putnici mogu izabrati u kojoj od četiri luksuzne prostorije će uživati, a na raspolaganju su im klupski apartman, apartman za konferencije, za zabavu te "master" apartman. Konferencijski apartman je pogodan za održavanje poslovnih sastanaka dok letite visoko iznad zemlje, a apartman za zabavu je opremljen velikim TV ekranom i dobrim ozvučenjem i idealan je za putovanje s porodicom.



Navodno, Global 7000 je već rasprodat do 2021. godine.