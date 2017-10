Kroz bogat program i zanimljive teme, učesnici Sarajevo Marketing Summitu, imat će priliku razmijeniti znanja, iskustva i ideje s vrhunskim stručnjacima iz oblasti biznisa, marketinga i komunikacija.

Da li znate kako globalizacija i nove tehnologije utječu na moderno tržište? Jeste li zadovoljni svojim znanjima, sposobnostima i vještinama? Želite znati koja je to čarobna formula koja će vas izdići iznad prosječnosti i na koji način razmišlja marketing superstar?!U svoj kalendar upišite 26. oktobar, Marketing Summit, Hotel Hills Sarajevo.Uz bogat program i zanimljive prezentacije, učesnici Sarajevo Marketing Summitu imat će priliku razmijeniti ideje, znanje i iskustva sa stručnjacima iz oblasti biznisa, marketinga i komunikacija.Razgovarat ćemo o temama poput kako je Lego postao globalan i uspješan brend, kako u marketingu koristiti efikasne koncepte, koji su to novi načini istraživanja potrošača koje treba poznavati direktor marketinga, IT za poboljšanje tržišne pozicije proizvoda, kako osvojiti međunarodno tržište uz ograničene resurse… Saznati više o vrijednostima koji stoje iza uspješnih kompanija, njihovim strategijama i kampanjama."Sarajevo Marketing Summit prepoznat je od strane poslovne zajednice, marketing stručnjaka i medija kao važan strukovni događaj za domaću privredu i zbog toga smo veoma ponosni. Ove godine organiziramo četvrti po redu Marketing Summit i za tu priliku smo pripremili zanimljiv sadržaj i veoma inspirativne predavače", kazala je Samira Muratović, CEO agencije Altermedia, koja je u saradnji sa Akademijom Finance, organizator ovog događaja.Svjesni smo koliko je domaćim kompanijama neophodno da uđu u tokove modernih tržišnih trendova i novih tehnologija i zbog toga je ovaj događaj veoma važan, ne samo za marketing managere, već i za sve poslovne ljude, biznis stručnjake, ali i sve one koji to tek trebaju postati. U tome će nam pomoći respektabilni predavači poput: Christiana Majgaarda (idejni tvorac Legolanda i najuspješniji globalni direktora Lego brenda); Saše Škorića (izvršni direktor HTTPOOL); Nine Bijedić-Mujanović (direktor društva Vispak dd), Igora Maroša (Member of the management bord at Mercator); Sandija Uranca (executive director Gorenje dd); Armina Hodžića (rukovodilac marketinga i prodaje AS Grupacija); Elme Pašić (general manager AT GfK BH), Enisa Ibrahimagića (suosnivač agencije Sol Azur Buena Vista); Uroša Cvetka (direktor poslovne inteligencije Triglav osiguranje).Više o programu, predavačima i načinu rezervacije kotizacija možete vidjeti na www.marketing-summit.ba