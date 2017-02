BiHAMK: Preko 41.000 građana ukazala povjerenje vodećem bh. auto-moto klubu

Stručno i efikasno zbrinjavanje vozača po najvišim evropskim standardima, već 70 godina čine BIHAMK vodećom organizacijom u BiH koja štiti interese svojih članova, garantuje njihovu mobilnost 365 dana u godini te doprinosi povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

U 2016. godini, u pozivnom centru BIHAMK-a registrovano je 623.725 poziva. BIHAMK Asistencija je obavila 47.333 intervencije, odnosno, oko 130 intervencija dnevno, i to: 23.519 usluga tehničke pomoći na cesti i 23.814 usluga prevoza neispravnih i havarisanih vozila.



Stotine hiljada građana besplatno je dobilo informacije, savjete i pomoć za sigurnije putovanje, dok broj prezentiranih informacija iznosi blizu 180.000. Prepoznatljivi tonski izvještaji o stanju na cestama BIHAMK-a su redovni programski sadržaji oko 50 radio i TV-stanica u BiH. Krajem oktobra prošle godine puštem je u rad videonadzor specifičnih saobraćajnih lokacija u BiH.

Brojni mediji iz cijele zemlje su često koristili BIHAMK-ove podatke ili informacije prilikom analiziranja aktuelnih pitanja iz oblasti saobraćaja što nedvojbeno ukazuje da je BIHAMK u domaćoj javnosti stekao reputaciju relevantne i stručne organizacije iz domena saobraćaja.



Saobraćajno - preventivne aktivnosti, po kojima je BIHAMK prepoznatljiv, i protekle godine obuhvatile su široku populaciju od predškolskog i školskog uzrasta do vozača najstarije životne dobi. Posebnu pažnju BIHAMK poklanja saobraćajnoj edukaciji najmlađih. Najznačajniji vid saobraćajne edukacije djece jesu saobraćajno-obrazovna takmičenja osnovaca, koja su prepoznata kao temeljni edukativni program za osnovce s ciljem njihovog sigurnijeg samostalnog uključivanja u saobraćaj. Prošle godine ova takmičenja su okupila preko 25.000 učenika. Najbolji među njima su predstavljali BiH na evropskom takmičenju i plasmanom na 10. mjesto potvrdili kontinuitet dobrih rezultata.

Također, u cilju poboljšanja zaštite djece u saobraćaju, ali i uštede kućnog budžeta, BIHAMK je prošle godine nastavio akciju besplatne dodjele dječijih autosjedalica svojim članovima.



Prošlogodišnju člansku ponudu obilježio je i uspješan razvoj projekta BIHAMK Shop koji omogućava dodatne uštede pri kupovini odabranih proizvoda iz ovog programa.



Od 5. januara ove godine BIHAMK je svojim članovima obezbijedio novu pogodnost. Oni na svim benzinskim stanicama najveće domaće benzinske kompanije HIFA grupacije mogu koristiti popust od 0,05 KM po litru bilo koje vrste goriva.



Iz BIHAMK-a poručuju da imaju mnogo razloga za zadovoljstvo, ali da ih to neće zaustaviti u ostvarivanju daljih rezultata, već će oni biti polazna osnova i motiv za nastavak aktivnosti na daljem jačanju kvaliteta usluga i ekonomske pozicije kluba.