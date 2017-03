BiH se prvi put povezuje s Belgijom: Od 31. marta letovi na relaciji Sarajevo-Brisel

Foto: Arhiv/Klix.ba

Međunarodni aerodrom Sarajevo ove godine želi imati milion putnika, a kako bi ostvarili svoj cilj u saradnji sa stranim aviokompanijama, odlučili su proširiti ponudu. Linije sa sarajevskog aerodroma imat će kompanija AtlasGlobal, Swiss, Air Arabia, a TUIFly će prvi put povezati BiH i Belgiju.

Kompanija TUIfly Belgium od 31. marta planira povezati Međunarodni aerodrom Sarajevo s aerodromom Charleroi u Briselu. Inače, to će biti prva avionska veza između Belgije i Bosne i Hercegovine.



"Pregovori s kompanijom TUIfly Belgium su u završnoj fazi. Letovi će biti realizirani dva puta sedmično i to ponedjeljkom i petkom, a u opticaju će biti avioni Boeing 737-7 i Boeing 737-8 sa 149 i 189 sjedišta. Karte za letove se već mogu rezervisati na zvaničnoj web stranici ove aviokompanije. Kako su najavili iz TUIfly kompanije, cijene karata će se kretati od 49 do 219 eura, iako u rezervacijskom sistemu najniža cijena aviokarte sa svim taksama u jednom pravcu iznosi 89 eura, a povratna karta 168 eura. Naravno, cijena karata varira zavisno od slobodnih mjesta i datuma putovanja", kazala je za Klix.ba glasnogovornica sarajevskog aerodroma Sanja Bagarić.



Turski AtlasGlobal je prošle godine postao čarter prevoznik na liniji Sarajevo-Istanbul, a s obzirom na pozitivno iskustvo koje su imali, od ovog ljeta su odlučili uvesti redovnu liniju na ovoj relaciji i tako postati prva avikompanija, pored Turkish Airlinesa, koja će imati letove iz Sarajeva prema glavnom istanbulskom aerodromu Ataturk nakon što je BH Airlines ukinuo tu liniju prije skoro tri godine te prestao raditi.



"Kao što je poznato, na liniji između dva grada leti i Pegasus Airlines, turska niskotarifna kompanija, ali oni u Istanbulu koriste Sabiha Gokcen aerodrom. S obzirom na to da će se sada tri aviokompanije boriti za prevlast na ovoj unosnoj i popularnoj ruti, to će gotovo sigurno biti propraćeno padom cijena karata, a u korist putnika. Pregovori o rasporedu letova su još uvijek u toku. Prema trenutnim informacijama AtlasGlobal planira letjeti četiri puta sedmično za vrijeme ljetne sezone, ali kako kompanija nije u Amadeus programu za prodaju karata, cijene aviokarta se mogu dobiti samo putem njihove web stranice", ističe naša sagovornica.



Osim toga, u ljetnom redu letenja i kompanija Swiss će ponovo uspostaviti letove prema Cirihu, a Air Arabia će nastaviti letove za Sharjah.



"Swiss će prema Cirihu saobraćati srijedom, petkom i nedjeljom, a prema sada raspoloživim podacima najniža cijena u jednom pravcu iznosi blizu 137 eura, dok bi cijene povratnih karata trebale biti od 176 eura. Air Arabia također planira operirati srijedom, petkom i nedjeljom, a od 21. juna planiraju operirati utorkom, četvrtkom i subotom, s dodatnim letom ponedjeljkom. S obzirom na to da i Air Arabia nije u Amadeus programu, cijene aviokarata mogu se provjeriti samo preko njihove stranice", navodi Bagarić.



Qatar Airways je prošle godine najavio letove iz Dohe u Sarajevo, ali Bagarić navodi da pregovori s ovom kompanijom još nisu završeni jer kompanija vrši komercijalnu analizu tržišta i opravdanost uvođenja linije.



"Međunarodni aerodrom Sarajevo daje poticaje za uvođenje novih destinacija, poticaje na bazi broja prevezenih putnika na godišnjem nivou, kao i poticaje za povećanje broja letova te o svemu tome razgovaramo s Qatar Airwaysom, ali je još rano govoriti kada će ta aviokompanija početi operacije na ovoj liniji", kazala je glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo.



Podsjećamo, Wizz Air je ranije najavio da će od aprila ove godine uspostaviti liniju na relaciji Budimpešta-Sarajevo.